Посів моркви під зиму: що важливо знати городнику

Українські садівники практикують посадку деяких культур під зиму. Крім часнику, дуже популярним є осінній посів моркви. Коренеплоди такої моркви часто виявляються більшими і смачнішими за своїх весняних «побратимів», пише Telegram-канал «Идеи для Дачи».

«Головні вимоги до ділянки для підзимової посадки моркви — вона не повинна розташовуватися на схилі, інакше насіння просто змиє навесні, попутно вона має бути ізольована від вітрів і добре прогріватися», — йдеться у повідомленні.

Для підзимового посіву моркви готують спеціальну високу грядку (15−20 см), яка має простояти в такому положенні 1−1,5 місяці. На 1 квадратний метр грядки перед посівом моркви вносять 2−4 кг перегною, 1 ст. суперфосфату, ½ ст.л. калійної солі.

У жовтні, коли грядка проживиться вологою та осяде, слід проборонувати її граблями. Після цього можна нарізати борозенки глибиною до 5 см. Між борозенками слід зберегти відстань 15−20 см. Потім грядки вкривають плівкою і залишають у такому положенні до листопада.

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