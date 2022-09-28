Найгірший сценарій: названо кількість українців, які не повернуться додому, якщо війна затягнеться

На додачу до 1,2 млн громадян, які вже виїхали з країни з 24 лютого, найближчим часом за кордон можуть виїхати ще 5 млн наших співвітчизників. Такі розрахунки навела директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова під час семінару «Відповідальне лідерство — основа побудови ґендерно-орієнтованого врядування».

«З 24 лютого до 19 вересня з України виїхали близько 8,4 млн людей. В’їхали за цей час — 7,2 млн. Наразі за кордоном перебувають 1,2 млн людей з України. Вагому частину із них, окрім жінок із дітьми, складають малий прикордонний рух, відрядження, відпустки, виїзд іноземців у перші дня війни, перетин кордонів з метою пільгового ввезення автомобілів, тощо», — пояснила демограф.

Вона також поділилася побоюваннями про те, що у разі затягування тривалості бойових дій максимальна кількість емігрантів з України може сягнути 5 млн. Це станеться і якщо після скасування воєнного стану до українок з дітьми почнуть переїздити чоловіки.

«У світі відбувається жорстка конкуренція за трудові ресурси. Європа старішає сильніше за Україну і компенсує це старіння емігрантами. Українці, що виїхали, є добре освіченими, значну їх частину складають діти шкільного і студентського віку. Відтак, якщо ця хвиля емігрантів пробуде у Європі більше року, є ризик, що більшість не повернеться додому», — підкреслила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН.

На її думку, уникнути цього можна шляхом підтримання максимальної комунікації із громадянами за кордоном, а також стимулювання роботодавців в Україні до збереження робочих міст за працівниками, які були змушені виїхати.

«Люди мають відчувати себе українцями і зберігати зв’язки з Україною. Для цього потрібні зусилля як на рівні держави, так і — місцевих громад, шкіл, садочків, роботодавців. Важливо, аби роботодавці зберігали зайнятість працівників, які виїхали з України. Інакше після війни втратимо робочу силу», — вважає авторитетна вчена.

Нагадаємо, раніше Лібанова пояснила, чому левову частину тих українців, які виїхали за кордон, склали кияни і харків'яни.

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