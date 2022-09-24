Співачка Ані Лорак, яка зараз живе та будує кар'єру у росії, вперше з 24 лютого наважилася висловитися про війну в рідній Україні. Відкритий лист від артистки з'явився на її офіційному сайті. У ньому вона стверджує, що довго мовчала, і це була її помилка. Мовляв, мовчання використовувалося проти неї.

Останнім часом моє ім'я цинічно використовується для різних політичних та медійних маніпуляцій. При цьому моя громадянська позиція є і залишається незмінною: я люблю Україну, і любов до батьківщини ввібрала з самого дитинства. Я народилася у чудовому буковинському краї і вважаю, що патріотизм людини визначається не словами, а вчинками. Протягом 20 років моєї творчої діяльності я прославляю Україну по всьому світу, на різноманітних конкурсах та фестивалях, приносячи нагороди та формуючи позитивний образ України. Моя місія як артиста нести музику, дарувати людям радість", — пише артистка.

За словами Лорак, вона не політик, і ніколи не відчувала амбіцій щодо цього.

«Впевнена, що не можна змішувати ці два поняття: артист та політика. Але сьогодні саме політики використовують моє ім'я для своїх брудних ігор. У той день, коли, виконуючи міжнародний обов'язок, в Афганістані загинув мій брат, моє серце розривалося на частини, я не розуміла „за що?“ Привезли цинкову труну, яку навіть не дозволили відкрити. Мій вибір був між ненавистю та любов'ю. Як із цим жити? Я обрала — кохання. Влада і гроші, чиїсь політичні ігри… Я досі не знайшла відповіді, за що і заради чого він загинув… Коли співаю, співаю для всіх і не поділяю свого глядача за національністю чи релігією, за кольором шкіри або сексуальної орієнтації. Для мене це не чорний чи білий, це просто люди, які люблять мою музику, а я співаю для них», — зізналася Лорак.

Також співачка заявила, що ніхто не має права їй диктувати, як любити та підтримувати свою країну.

«Свій внесок у справу миру, згоди, підтримки українських громадян я роблю не під тріск телекамер, а так, як я вважаю за потрібне й гідне. Я не прошу всіх погоджуватися зі мною, але прошу поважати мою думку. Тому що демократія — це повага до думки інших. Це цивілізований шлях будь-якої демократичної держави, в якій головною цінністю вважається людське життя, сім'я, мир та процвітання. Тому ні „ДНР“, ні „ЛНР“, ні „Правий сектор“, ні „Свобода“ не мають морального права торкатися мого імені. Вони не мають жодного стосунку до мене!» — заявила вона.

Зазначимо, що на відміну від свого колишнього чоловіка, який чітко висловився про підтримку України, Ані Лорак досі жодного разу не озвучила свою позицію та переховувалась від громадськості, щоб не відповідати на незручні питання.

Поки на війні гинуть найкращі сини та дочки України, співачка виступає на корпоративах за кордоном. Днями вибухнув скандал через те, що на афішах концертів у Європі Лорак назвала себе найтитулованішою співачкою України, тож українська діаспора постаралася, щоб концерти зрадниці скасували. І, швидше за все, боячись за своє співоче майбутнє та кошти, Ані Лорак вирішила заявити про себе як «голуб миру» та що вона «поза політикою». Але цього разу не вийде.

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