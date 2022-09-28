«Шпигував на рф понад 15 років»: стало відомо, за що саме засудили ексспівробітника Кабміну

Як повідомляли «ФАКТИ», Шевченківський районний суд Києва виніс вирок співробітнику управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності секретаріату Кабінету Міністрів України. Жителю Рокитного, що на Київщині, інкримінували державну зраду.

На державній службі обвинувачуваний — із 2000 року. Довгий час мав допуск до державної таємниці. У 2007 році він познайомився зі співробітником ФСБ, який звернувся з проханням про надання допомоги у копіюванні документів, доступ до яких обмежений чинним законодавством України. Держслужбовець погодився й за лічені дні в Будинку Уряду України передав знайомому папку з документом. Й такі дії відбувались неодноразово, за що обвинувачуваний тричі отримував по 1000 доларів США.

Невдовзі держслужбовця знайомий запросив до Москви з проханням привезти й інші документи, які містять державну таємницю. За це обіцяли запропонувати йому співробітництво та знову надання грошової допомоги. Чоловік погодився й вирушив до рф, де в одному з ресторанів познайомився зі співробітниками 5-ої служби федеральної служби безпеки рф. У ході зустрічі дані особи запропонували збирати та передавати відомості щодо вектора направлення зовнішньої політики України, ситуації в окремих регіонах, забезпечення обороноздатності, діяльності правоохоронних органів та спеціальних служб. Держслужбовець погодився й був завербованим спецслужбами рф.

Важко уявити, але він працював на користь ворога аж до початку лютого 2022 року і за передану інформацію кожного разу отримував грошову винагороду у розмірі від 2 до 5 тисяч доларів США… Допитаний у судовому засіданні вину визнав повністю. Мовляв, після 24 лютого 2022 року він перервав всі зв`язки з тими особами, з якими спілкувався, не очікував що його діяльність може призвести до подібних наслідків.

Суд призначив зраднику покарання у виді позбавленні волі на строк 12 років, з конфіскацією всього майна належного йому на праві власності. Строк відбування покарання рахувати почали з моменту затримання — 8 квітня 2022 року.

Як повідомляє «Українська правда», за даними BBC News Україна, ім'я засудженого — Василь Мехеда. Його захисник подав апеляцію. Питання обміну свого клієнта адвокат не виключає. Що ж до спільників-колег засудженого урядовця Кабміну, то видання припускало, що може йтися про затриманих у середині березня двох чиновників.

Днями на Черкащині засудили зрадника України, який за гроші збирав інформацію для ворога. А у Куп'янську затримали колаборанта — підполковника поліції у відставці.

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