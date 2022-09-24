Фігурка дня. «Порцелянові історії». 30 вересня 2022

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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2008
Скульптор: Marco Antonio Noguerón
Розмір: 35×34 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Повчальна сценка з сучасного життя. Неділя. Сім'я прийшла до кафе пообідати. Офіціантка, прийнявши замовлення у батьків, повернулася до їхнього семирічного сина і по-дорослому запитала:
⁃ А ви що замовлятимете, юначе?
Хлопчик несміливо глянув на маму й тата і не дуже впевнено промовив:
- Я хотів би хот-дог.
Не встигла офіціантка записати замовлення, як відразу втрутилася мати:
- Жодних хот-догів! Принесіть йому біфштекс з картопляним пюре та відвареною морквою.
Офіціантка вдала, що її слова не почула:
- Ви будете хот-дог з гірчицею чи з кетчупом? — запитала вона хлопчика.
- З кетчупом. Якщо можна.
- Я буду за хвилину, — сказала офіціантка й вирушила на кухню.
За столом запанувала тиша. Нарешті хлопчик подивився на батьків і сказав:
- Знаєте що? Мені здається, вона думає, що я справжній! Зі мною таке вперше…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 1 м/с Пд-3х
Тиск: 744 мм