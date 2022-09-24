Фігурка дня. «Порцелянові історії». 30 вересня 2022

30 вересня 2022

Повчальна сценка з сучасного життя. Неділя. Сім'я прийшла до кафе пообідати. Офіціантка, прийнявши замовлення у батьків, повернулася до їхнього семирічного сина і по-дорослому запитала:

⁃ А ви що замовлятимете, юначе?

Хлопчик несміливо глянув на маму й тата і не дуже впевнено промовив:

- Я хотів би хот-дог.

Не встигла офіціантка записати замовлення, як відразу втрутилася мати:

- Жодних хот-догів! Принесіть йому біфштекс з картопляним пюре та відвареною морквою.

Офіціантка вдала, що її слова не почула:

- Ви будете хот-дог з гірчицею чи з кетчупом? — запитала вона хлопчика.

- З кетчупом. Якщо можна.

- Я буду за хвилину, — сказала офіціантка й вирушила на кухню.

За столом запанувала тиша. Нарешті хлопчик подивився на батьків і сказав:

- Знаєте що? Мені здається, вона думає, що я справжній! Зі мною таке вперше…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.