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«Порцелянові» історії
30 вересня 2022
Фігурка дня. «Порцелянові історії». 30 вересня 2022
СІМЕЙНИЙ ПОРТРЕТ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2008
Скульптор: Marco Antonio Noguerón
Розмір: 35×34 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Повчальна сценка з сучасного життя. Неділя. Сім'я прийшла до кафе пообідати. Офіціантка, прийнявши замовлення у батьків, повернулася до їхнього семирічного сина і по-дорослому запитала:

⁃ А ви що замовлятимете, юначе?

Хлопчик несміливо глянув на маму й тата і не дуже впевнено промовив:

- Я хотів би хот-дог.

Не встигла офіціантка записати замовлення, як відразу втрутилася мати:

- Жодних хот-догів! Принесіть йому біфштекс з картопляним пюре та відвареною морквою.

Офіціантка вдала, що її слова не почула:

- Ви будете хот-дог з гірчицею чи з кетчупом? — запитала вона хлопчика.

- З кетчупом. Якщо можна.

- Я буду за хвилину, — сказала офіціантка й вирушила на кухню.

За столом запанувала тиша. Нарешті хлопчик подивився на батьків і сказав:

- Знаєте що? Мені здається, вона думає, що я справжній! Зі мною таке вперше…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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