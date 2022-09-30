Залишили без виплат: що робити педагогу-пенсіонеру, який вчасно не отримав законні 10 окладів

Педагоги мають право при виході на пенсію отримати додаткову грошову допомогу. Йдеться про людей, які пропрацювали у сфері освіти 30 років і більше, пише «Пенсійний кур'єр».



До редакції звернулася колишня вчителька, яка має 50 років педагогічного стажу, та яка при оформленні пенсії у 2021 році не отримала додаткових 10 окладів.

«Право на виплату грошової допомоги у розмірі десяти місячних пенсій станом на день її призначення мають, зокрема, жінки, які на день досягнення пенсійного віку працювали у закладах освіти державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років, які мають страховий стаж 30 років на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-якої пенсії», — йдеться у повідомленні.

Якщо всі ці умови виконані, юристи рекомендують заявниці звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, в Україні внесли зміни до Порядку підтвердження трудового стажу для призначення пенсій.

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