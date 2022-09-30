«Металіст 1925» у меншості обіграв лідера чемпіонату України: відеоогляди матчів

У п'ятницю, 30 вересня, матчами в Рівному та Києві стартував 5-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 5-й тур

«Верес» (Рівне) — «Рух» (Львів) — 2:2 (Дахновський, 9, Кльоц, 31 — Таллес, 26, Дідик, 53).

Рівненський «Верес» проводив на домашньому стадіоні «Авангард», який зазнав серйозної реконструкції (щоправда, все ще є багато недоробок, які спробували приховати за величезними банерами), перший матч за останні п'ять років. Звісно, підопічні Юрія Вірта виходили на поле з подвійною мотивацією, але двічі ведучи по ходу матчу в рахунку, все ж таки не змогли обіграти львівський «Рух». На особливу увагу заслуговує гол Дмитра Кльоца, який зі штрафного від лівої бровки закинув м'яча за комір голкіперу а-ля Шевченко у знаменитому поєдинку проти збірної росії у відборі на Євро-2000.

«Металіст 1925» (Харків) — «Колос» (Ковалівка) — 2:0 (Мартинюк, 9, з пенальті, Р. Русин, 30). На 23-й хвилині вилучено Капінуса («Металіст 1925»).

«Колос» вийшов на поле НСК «Олімпійський» у статусі поточного лідера турнірної таблиці, ось тільки підтвердити його не зміг. Пропустивши з пенальті вже в дебюті зустрічі, ковалівці не змогли відігратися, навіть опинившись у більшості в середині першого тайму після вилучення харків'янина Капінуса. Більше того, підопічним Валерія Кривенцова вдалося подвоїти свою перевагу до перерви, а потім утримати переможний рахунок, незважаючи на шалений тиск з боку суперника.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 10 очок (4 матчі);

2. «Колос» — 10 (5);

3. «Верес» — 10 (5);

4. «Дніпро-1» — 9 (3);

5. «Зоря» — 9 (4);

6. «Металіст 1925» — 8 (5);

7. «Металіст» — 7 (4);

8. «Олександрія» — 7 (3);

9. «Львів» — 4 (4);

10. «Рух» — 4 (5);

11. «Минай» — 4 (4);

12. «Динамо» — 3 (3);

13. «Чорноморець» — 2 (4);

14. «Інгулець» — 2 (4);

15. «Кривбас» — 1 (4);

16. «Ворскла» — 1 (4).

Бомбардири: 4 голи — Де Паула Таллес («Рух»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мишньов, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»), Максим Прядун («Металіст»), Володимир Адамюк («Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»).

Зазначимо, що в рамках 5-го туру відбудуться такі матчі: 1 жовтня — «Інгулець» — «Ворскла», «Львів» — «Дніпро-1», «Металіст» — «Шахтар»; 2 жовтня — «Минай» — «Динамо», «Чорноморець» — «Олександрія», «Зоря» — «Кривбас».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт із футболістом із Нідерландів Джастіном Лонвейком.

Фото «Металіст 1925»

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