У п'ятницю, 30 вересня, поєдинками у Рівному та Києві після паузи у зв'язку з іграми збірних (на жаль, команда України не змогла виграти групу Ліги націй та піднятися до елітного дивізіону) відновляться поєдинки чемпіонату України з футболу.

У рамках 5-го туру «Верес», який досить вдало стартував, проведе проти «Руха» свій перший поєдинок на реконструйованому стадіоні «Авангард» у Рівному, а «Металіст 1925» прийме на столичному «Олімпійському» сенсаційного лідера УПЛ «Колос».

У суботу, 1 жовтня, несподіваний аутсайдер турніру «Ворскла» на полі «Інгульця» в Петровому зробить спробу відсвяткувати нарешті першу перемогу в сезоні, а «Львів», який виграв у перенесеному матчі у «Миная», зіграє на стадіоні СКІФ у рідному місті проти одного з лідерів «Дніпра-1». Також у перший день жовтня у Львові відбудеться перший за шість років поєдинок принципових суперників «Металіста» та «Шахтаря», який купив капітана «Зорі» Єгора Назарину. Нагадаємо, що у двох останніх очних зустрічах у чемпіонаті України гірники знищили опонента — 5:0 та 8:1 (загалом харків'яни не перемагають «Шахтар» з 2011 року).

Завершиться програма туру трьома поєдинками у неділю, 2 жовтня. «Динамо» перед гостьовим матчем Ліги Європи з французьким «Ренном» (6 жовтня) вирушить у закарпатське село Минай, де зустрінеться з місцевим однойменним клубом, який тренує ексфутболіст столичного клубу Володимир Шаран.

Букмекери у майбутній зустрічі вбачають явним фаворитом команду Мірчі Луческу, в основну групу якої після травм повернулися Руслан Нещерет, Денис Попов та Владислав Кулач. Наприклад, контора «Париматч» ставки на виграш «Миная» приймає з коефіцієнтом 13,00, на нічию — 6,00, на перемогу динамівців — 1,23.

Ще у двох зустрічах «Чорноморець» в Одесі зіграє з «Олександрією», а «Зоря» на столичній арені «Динамо» імені Валерія Лобановського протистоятиме «Кривбасу», який очолює колишній наставник луганчан Юрій Вернидуб.

Чемпіонат України. 5-й тур

30 вересня (п'ятниця)

«Верес» — «Рух» 13:00 Setanta Sports +

«Металіст 1925» — «Колос» 17:00 Setanta Sports +

1 жовтня (субота)

«Інгулець» — «Ворскла» 13:00 Setanta Sports +

«Львів» — «Дніпро» 15:00 YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

«Металіст» — «Шахтар» 17:00 «2+2»

2 жовтня (неділя)

«Минай» — «Динамо» 13:00 Setanta Sports +

«Чорноморець» — «Олександрія» 15:00 Setanta Sports

«Зоря» — «Кривбас» 17:00 УНІАН

Становище команд:

1. «Колос» — 10 очок (4 матчі);

2. «Шахтар» — 10 (4);

3. «Дніпро-1» — 9 (3);

4. «Зоря» — 9 (4);

5. «Верес» — 9 (4);

6. «Металіст» — 7 (4);

7. «Олександрія» — 7 (3);

8. «Металіст 1925» — 5 (4);

9. «Львів» — 4 (4);

10. «Минай» — 4 (4);

11. «Рух» — 3 (4);

12. «Динамо» — 3 (3);

13. «Чорноморець» — 2 (4);

14. «Інгулець» — 2 (4);

15. «Кривбас» — 1 (4);

16. «Ворскла» — 1 (4).

Бомбардири: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Де Паула Таллес («Рух»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мишньов, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»), Максим Прядун («Металіст»), Володимир Адамюк («Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт з півзахисником із Нідерландів Джастіном Лонвейком.

Фото ФК «Динамо»

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram