Вивезли із зав'язаними очима у невідомому напрямку: окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕС

Окупанти, які захопили Запорізьку АЕС та періодично її обстрілюють, викрали генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова.

Як повідомив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару близько 16:00 у п'ятницю, 30 вересня.

Його автівку зупинили, зав'язали гендиректору ЗАЕС очі та вивезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі.

«Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою — він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції. Вимагаю від російських військових, які контролюють Запорізьку АЕС, співробітників „Росатому“, які також незаконно перебувають на нашому ядерному об'єкті, припинити акти ядерного тероризму у відношенні до керівництва та персоналу ЗАЕС, негайно звільнити керівника станції та повернути його для виконання службових обов'язків з підтримання безпечної експлуатації Запорізької АЕС», — йдеться у заяві очільника «Енергоатому».

Петро Котін окремо звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом задіяти всі можливі заходи для термінового звільнення Ігоря Мурашова з полону.

Нагадаємо, що на початку вересня станцію відвідала місія МАГАТЕ, але навіть це не стало перепоною до обстрілів рашистами Енергодару.

Станцію повністю зупиняли 11 вересня, але за тиждень фахівцям вдалося відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач і ЗАЕС почала отримувати електроенергію безпосередньо з національної мережі України.

Фото зі сторінки «Енергоатому» у соцмережах

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