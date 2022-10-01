Дівам доля дасть шанс, Левам та Козерогам не варто смітити грошима: гороскоп на 1 жовтня 2022 року

Перший день жовтня, який закінчиться шістьма досить важкими днями, обіцяє бути досить спокійним та неквапливим. Астрологи радять не діяти всупереч тому, що відбувається — нічим добрим це не закінчиться. Не виправдають надій й поїздки — як далекі, так і ближні. У першій половині дня можливе отримання вигідних пропозицій. Період підійде для шопінгу. У другій половині дня розташування зірок буде менш сприятливим. Також сьогодні спілкуванню може стати на заваді зайва емоційність. А вечір краще провести у спокійній обстановці.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 1 жовтня пропонує slovofraza.com.

Овен

У вас буде надлишок життєвих сил, але не навалюйте на себе надто багато. Економте енергію. День вдалий для творчості, для романтичних зустрічей. Прекрасний настрій зробить вас привабливими для протилежної статі.

Телець

Можливо цей день принесе вам приємні сюрпризи. Не бійтеся новизни, будьте сміливішими у вирішенні питань, використовуйте нові методи. Можуть знайтися давно зниклі речі. Прислухайтеся до інтуїції.

Близнюки

Справи зрушать із мертвої точки. Якщо правильно поведете справу та використаєте розум та винахідливість, є серйозний шанс просунутися службовими сходами. Відмовтеся від зайвих витрат і почніть заощаджувати.

Рак

Ви сьогодні особливо проникливі та дотепні, здатні вирішувати складні завдання. День вдалий для інтелектуальної праці. Вдалий день для надання нових проектів та ідей на розсуд керівництва.

Лев

Намагаючись справити враження, не смітіть грошима. Ваша великодушність може призвести до фінансових проблем. Можливий дохід, але не варто говорити про нього багато. Будьте скромнішими, щоб не з'явилися заздрісники.

Діва

Дайте волю своїй фантазії, сьогодні доля дає шанс. Тому будьте уважними, аби його не проґавити. Сприятливе спілкування, можна познайомитися з людиною, яка зіграє велику роль у вашому житті.

Терези

Ви схильні до матеріальних насолод і сьогодні можете піддатися цьому. Але не відривайтеся від реальності. Побалуйте себе невеликим подарунком та гарним обідом. Імовірний незначний дохід.

Скорпіон

Наведіть лад у будинку, переставте меблі, почніть невеликий ремонт. Це допоможе вам не тільки трохи змінити обстановку, але й змінить енергетику вашого житла. Почніть очищення організму травами.

Стрілець

Дуже вдалий день. Добре робити покупки, вкладати гроші. Сьогодні добре допомагати людям, це повернеться сторицею. Дуже сприятлива молитва, заняття йогою та медитація, заняття танцями та дихальними вправами.

Козеріг

Не позичайте грошей, не витрачайте їх на своїх романтичних партнерів. Це може бути відчутним для вашого бюджету. Не варто робити манікюр та педикюр, нігті можуть захворіти.

Водолій

Чудовий день, буде багато шансів вирішити свої проблеми. Можливі романтичні знайомства. Імовірна допомога від людини, на яку ви не сподівалися. День вдалий для зустрічей з друзями.

Риби

Прекрасний час для творчих людей, які займаються мистецтвом, для журналістів і літераторів. День вдалий для торгівлі, особливо жіночими товарами. Приємними цього дня будуть зустрічі з друзями.

Раніше астрологи називали три знаки зодіаку, яким особливо пощастить у жовтні: Терези, Діва та Риби. А чотирьом знакам зодіаку — Близнюкам, Діві, Терезам та Козерогу — другий місяць осені обіцяє фінансові успіхи.

Фото Pixabay

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