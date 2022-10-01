Українцям, які «опинилися у злиднях», збільшать соціальні виплати, але є умови

В бюджеті на 2023 рік на соціальні видатки передбачено близько 800 млрд гривень. Втім, збільшення різного виду допомог наразі не є значним. Проте в уряді зазначають, що ведеться робота з підвищення стандартів підтримки соціально вразливих груп населення.

Про це в інтерв'ю mind.ua заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Воне на стала конкретизувати, про що саме йдеться, проте зазначила, що такий формат дозволить гнучко й адресно підходити до забезпечення соціальних прав людей, не прив’язуючись до прожиткового мінімуму чи прив’язуючись не лише до нього.

Зокрема, окремим верствам населення планують підвищити виплати, які будуть на 50% більшими за прожитковий мінімум.

«Ми плануємо збільшити рівень соцзабезпечення людей, які „потрапили в бідність“. Це збільшення стосуватиметься всіх категорій громадян у разі, якщо людина не може працювати з об’єктивних причин, якщо її сьогоднішній дохід не дозволяє забезпечувати базові потреби і якщо людина готова активно включатися до повернення собі економічної самостійності», — підкреслила вона.

Нагадаємо, що розмір мінімальної зарплати, до якої прив'язані певні виплати, з 1 жовтня збільшили до 6700 гривень, проте наступного року вона не зростатиме.

Фото Pixabay

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