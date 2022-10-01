«Шахтар» з хет-триком невгамовного Сікана втретє поспіль знищив «Металіст»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 1 жовтня, поєдинками у Києві та Львові продовжилась програма 6-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 5-й тур

1 жовтня (субота)

«Металіст» (Харків) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:6 (Чідомере, 88 — Сікан, 18, 30, 38, Зубков, 35, Траоре, 72, Джурасек, 90+1). На 81-й хвилині Мудрик («Шахтар») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 0:5.

«Шахтар»: Трубін, Конопля (Тейлор, 46), Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 46), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик, Зубков (Швед, 60), Сікан (Траоре, 60) .

Неначе «пороблено». «Металіст» не перетинався з «Шахтарем» у прем'єр-лізі цілих шість років, але «донецькі жахи» не припинили мучити харків'ян і через роки. Ще б пак! Три останні матчі чемпіонату України «Шахтар» виграв у «Металіста» з загальним рахунком — 19:2! У 2015 році «Металіст» був знищений «Шахтарем» — 5:0, через рік — 8:1 і ось нове побиття — 6:1.

Знову, як і в недавньому поєдинку у складі молодіжної збірної України, героєм зустрічі став форвард Сікан, який оформив на «Арені Львів» хет-трик у ворота колишнього голкіпера… «Шахтаря» Рибки. Не дає забувати про себе і «діамант» гірників Мудрик, який віддав три гольові передачі і при цьому ще не реалізував пенальті.

«Львів» — «Дніпро-1» — 0:3 (Довбик, 39, Гуцуляк, 45+1, 79). На 73-й хвилині вилучений Грисьо («Львів»). Юніорські склади — 0:2.

До матчу на львівському стадіоні СКІФ «Дніпро-1» підійшов у статусі єдиної команди чемпіонату України, яка ще не втрачала очок і не пропускала голів у нинішньому сезоні, а також колективу, який обіграв «Львів» шість (!) разів поспіль.

Дніпряни, яких очолює Олександр Кучер, впевнено продовжили всі серії (в активі форварда збірної України Довбика гол плюс пас), збільшивши свою переможну серію в УПЛ (з урахуванням минулого сезону) до 10 (!) зустрічей із загальною різницею м'ячів 30:3.

«Інгулець» (Петрове) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Олійник, 34). На 72-й хвилині вилучений Пердута (Ворскла). Юніорські склади — 3:0.

Команда Віктора Скрипника, навіть залишившись у меншості, у гостьовому поєдинку на столичному стадіоні імені Віктора Банникова змогла нарешті перервати свою жахливу 7-матчеву серію без перемог в УПЛ (три нічиї, чотири поразки) та залишила останнє місце у турнірній таблиці УПЛ. Вирішальний гол записав до свого активу ексфутболіст збірної України Олійник. А ось «Інгулець», президент якого Олександр Поворознюк став героєм патріотичного кліпу, як і раніше, без виграшів.

30 жовтня (п'ятниця)

«Верес» (Рівне) — «Рух» (Львів) — 2:2 (Дахновський, 9, Кльоц, 31 — Таллес, 26, Дідик, 53). Юніорські склади — 0:1.

«Металіст 1925» (Харків) — «Колос» (Ковалівка) — 2:0 (Мартинюк, 9, з пенальті, Р. Русин, 30). На 23-й хвилині вилучений Капінус («Металіст 1925»). Юніорські склади — 0:2.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 13 очок (5 матчів);

2. «Дніпро-1» — 12 (4);

3. «Колос» — 10 (5);

4. «Верес» — 10 (5);

5. «Зоря» — 9 (4);

6. «Металіст 1925» — 8 (5);

7. «Металіст» — 7 (5);

8. «Олександрія» — 7 (4);

9. «Львів» — 4 (5);

10. «Рух» — 4 (5);

11. «Ворскла» — 4 (5);

12. «Минай» — 4 (4);

13. «Динамо» — 3 (3);

14. «Чорноморець» — 2 (4);

15. «Інгулець» — 2 (5);

16. «Кривбас» — 1 (4).

Бомбардири: 4 голи — Де Паула Таллес («Рух»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Данило Сікан («Шахтар»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мишньов, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»), Максим Прядун («Металіст»), Володимир Адамюк, Артем Довбик (обидва — «Дніпро» -1″), Віталій Буяльський («Динамо»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Денис Олійник («Ворскла»).

Зазначимо, що в рамках 5-го туру 2 жовтня відбудуться матчі: «Минай» — «Динамо», «Чорноморець» — «Олександрія», «Зоря» — «Кривбас».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» посилив свої лави капітаном «Зорі» Єгором Назариною.

Фото ФК «Шахтар»

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