«Бомбезно» смачні котлети без м'яса із трьох продуктів: на смак від «м'ясних» не відрізнити

Блогерка Ольга Матвій, якій вдалося врятуватися з окупованого Маріуполя, та яка запропонувала рецепт найніжнішої запіканки з гарбуза, поділилася способом приготування котлет без м'яса.

«Це дуже смачно, це недорого, це ощадливо! Смачно бомбезно!» — сказала вона.

Рецепт:

Картопля 8−10 шт

Сир 150 гр

Яйця 2 шт

Часник 2−3 зубчики

Сіль перець за смаком

Шанувальникам блогера дуже сподобався запропонований рецепт.

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