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«Бомбезно» смачні котлети без м'яса із трьох продуктів: на смак від «м'ясних» не відрізнити

14:37 29 вересня 2022
Котлети без м&#39;яса

Блогерка Ольга Матвій, якій вдалося врятуватися з окупованого Маріуполя, та яка запропонувала рецепт найніжнішої запіканки з гарбуза, поділилася способом приготування котлет без м'яса.

«Це дуже смачно, це недорого, це ощадливо! Смачно бомбезно!» — сказала вона.

Рецепт:
Картопля 8−10 шт
Сир 150 гр
Яйця 2 шт
Часник 2−3 зубчики
Сіль перець за смаком

Шанувальникам блогера дуже сподобався запропонований рецепт.

Раніше «ФАКТИ» писали про дієту, яка рятує від діабету. При її дотриманні рівень цукру в крові приходить до норми.

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