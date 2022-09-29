«Бомбезно» смачні котлети без м'яса із трьох продуктів: на смак від «м'ясних» не відрізнити
Блогерка Ольга Матвій, якій вдалося врятуватися з окупованого Маріуполя, та яка запропонувала рецепт найніжнішої запіканки з гарбуза, поділилася способом приготування котлет без м'яса.
«Це дуже смачно, це недорого, це ощадливо! Смачно бомбезно!» — сказала вона.
Рецепт:
Картопля 8−10 шт
Сир 150 гр
Яйця 2 шт
Часник 2−3 зубчики
Сіль перець за смаком
Шанувальникам блогера дуже сподобався запропонований рецепт.
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