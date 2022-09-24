«Били струмом, морили голодом. Чотири місяці, день в день»: звільнений з полону боєць розповів про знущання рашистів

Морський піхотинець Артем Дибленко був серед тих 215 українських бійців, що повернули з полону. Він захищав «Азовсталь» у Маріуполі та двічі став кавалером ордену «За мужність». Боєць на своїй сторінці у «Фейсбуці» поділився емоціями після довгих місяців перебування у неволі рашистів:

«Якщо пекло існує, то я побував в ньому двічі. Спочатку Маріуполь та „Азовсталь“, які російські п*дараси буквально рівняли будинок за будинком, будівля за будівлею. Потім російське СІЗО, де російські п*дараси намагалися вже „зруйнувати“ мене та сотні моїх побратимів. Били чим тільки можна — руками, ногами, палицями, — били струмом, морили голодом. Чотири місяці, день в день. Я не буду розказувати в деталях, як проходив мій день. Повірте, це було пекло».

Втім, продовжує воїн, він вистояв. Вистояли і його побратими, хоча когось вже нема в живих.

«Навіщо я це пишу, навіщо публікую своє фото? Не для того, щоб викликати у вас жаль чи співчуття, — продовжує Артем Дибленко. — А для того, щоб ви розуміли, що „там“ відбувається. Хоча, впевнений, ви все і без мене знаєте. Я залишив в „Азовсталі“ всю свою амуніцію, з якою пройшов Донецький аеропорт. Ну як залишив, спалив, щоб п*дарам не дісталась. Ну і щоб скоріше повернутися в стрій. Війна ж завтра не закінчиться, та ще й на росії нових „вояк“ мобілізують».

У російській катівні Артем сильно змарнів та постарів

До свого поста Артем Дибленко опублікував свої світлини, на яких неозброєним оком помітно, як він сильно змарнів та постарів у катівні…

Раніше «ФАКТИ» публікували моторошні кадри героя «Азовсталі» морського пехотинця Михайла Діанова.

Нагадаємо, українці всього за кілька годин зібрали понад 10 мільйонів гривень на реабілітацію звільнених із полону захисників Маріуполя.

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