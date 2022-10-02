Пийте каву щодня, будете здорові: вчені дізналися, як споживання ароматного напою позначається на ризик померти

Австралійські вчені з університету Мельбурна дійшли висновку, що вживання кави дозволяє зменшити ризик ранньої смерті, аритмій, серцево-судинних хвороб, пише Der Standard.

Зазначається, що у своїй роботі команди Девіда Чієнга та Пітера Кістлера розглянули, як на виникнення хвороб серця та смертність впливає вживання різних видів кави та кількість щоденних порцій цього напою. Фахівці вивчали вплив на здоров'я людей трьох видів напою: меленої, розчинної кави та кави без кофеїну.

Виявилося, що у людей, які щодня вживали від однієї до п'яти чашок кави з кофеїном, як меленої, так і розчинної, значно скорочувалася ймовірність розвитку серцевої аритмії. Найнижчий ризик був зафіксований у тих, хто пив чотири-п'ять чашок меленої або дві-три чашки розчинної кави на день.

Ризик розвитку серцево-судинних хвороб дозволяли знизити, як наголошується в матеріалі, всі види кави. Найменший ризик при цьому виникав при щоденному вживанні двох-трьох чашок меленої кави з кофеїном.

Аналогічно падали й показники смертності. Так, ризик смерті знижувався на 30% у тих, хто вживав щодня дві-три чашки бадьорого напою.

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