«Допоможуть хвойні та кора верби»: як у воєнний час знезаразити воду

В наш непростий час наявність питної води дуже важлива. Тому український фітотерапевт Андрій Пашов поділився народними рецептами фільтрації та знезараження річкової води та води, отриманої з інших джерел. У період війни ця тема досить актуальна, особливо тим українцям, які продовжують жити в окупації рашистів. А там, як ми знаємо, ситуація з водою катастрофічна.

«Набирати воду з озера чи болота не можна, якою б чистою вона не здавалась, та все ж вона може містити велику кількість вірусів, мікробів та бактерій.

В декількох метрах від водойми на низькому березі треба викопати ямку, і коли вона наповниться водою, акуратно вичерпати воду 2−3 рази. Лише після цього у ямі з’явиться очищена землею вода, яку треба пропустити через чисту тканину або складену в декілька шарів марлю, щоб позбутися піску, сміття, комах.

Далі приступаємо до знезараження та очищення води — кип’ятіння. Термічне знезараження займає від 15−30 хв. Для підсилення ефекту також варто використовувати гілки дерев антисептиків, хвойних рослин, таких як ялина, сосна, кедр, ялівець. Рецепт: 150−250 г молодих гілок хвойних рослин на 10−14 літрів води. Кип’ятити 30 хв. Процідити".

За словами фітотерапевта, також можна використовувати кору дуба, верби, бука. Застосовувати краще кору молодих гілок нарізаних смужками. Для цього слід взяти 150 грамів сировини на 12-тилітрове відро. Кип’ятити 40 хвилин, процідити та відстояти.

Нагадаємо думку експерта щодо води в Києві

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