У багатьох країнах світу популярні страви з яєць. Так, омлет Пуляр — справжній хіт у Франції. Туристи з усього світу з'їжджаються для того, щоб скуштувати незвичайну страву на острів Мон-Сен-Мішель.

Омлет Пуляр зараз відомий не лише на своїй батьківщині — у Франції, а й далеко за її межами. Він вперше виник в історії кулінарії ще позаминулого століття. Творцем диво-страви стала француженка Аннетт, яка жила в 19-му столітті в Мон-Сен-Мішель. Не поділивши із родичами сімейний «бізнес», молода жінка вирішила самостійно відкрити готель, де планувала приймати заїжджих мандрівників та паломників. Справи спочатку йшли погано, і періодично господині навіть не було чим пригостити своїх постояльців — зазвичай, в її арсеналі були тільки яйця.

Згідно з легендою, рецепт підказав Аннет Пуляр один із мандрівників — він продемонстрував їй швидке приготування яєць на вогні. Омлет вийшов таким смачним та поживним, що незабаром прославився на все місто, а потім і на всю Францію. Від звичайної, знайомої кожному з нас страви омлет Пуляр відрізняється тим, що білки та жовтки готуються окремо, утворюючи в результаті практично багатошаровий яєчний пиріг.

Складові: • яйця — 6 шт

• вершки — 3 ч л

• оливкова олія — 2 ст л

• лимонний сік — 1 ч л

• сіль за смаком Приготування: 1. Відокремити білки від жовтків. До білків додати сіль та збивати їх блендером до утворення піни. Потім влити лимонний сік і збивати ще дві хвилини, пише Telegram-канал Кухни народов мира. 2. Жовтки змішати з вершками і збовтати віночком 3. У сковороді розігріти олію та влити збиті жовтки, рівномірно розподілити їх по дну 4. Як тільки млинець із жовтків схопиться викласти на нього збиті білки і рівномірно розподілити 5. Готувати на повільному вогні 10−15 хвилин, білок повинен вийти пружним і не липнути 6. Готовий омлет розрізати навпіл і скласти один з одним. Тобто білок має опинитися всередині

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як готувати омлет по-мавританськи.

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