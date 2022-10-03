В українців з'явилася можливість надіслати посилку рідним на деокупованих територіях: як це зробити

Українці тепер зможуть відправити посилку на щойно звільнені від окупантів території. Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Місто чи село, де живуть ваші рідні, звільнили від загарбників. Як допомогти близьким людям, котрі в таких умовах часто потребують найнеобхіднішого: продуктів харчування, ліків, предметів гігієни? Адже через тимчасову відсутність стабільної логістики люди не завжди можуть дістатися до міста, щоб придбати необхідні речі. Один з дієвих варіантів — звернутися до волонтерської організації, яка сформує гуманітарну допомогу для ваших рідних, або передасть зібрану вами посилку безпосередньо із рук у руки», — йдеться у повідомленні.

Так, для передачі адресної гуманітарної допомоги на звільнені території рекомендується зателефонувати до волонтерського центру Help people за номером телефону: (068) 501−69−66. Далі необхідно зібрати посилку й надати всі необхідні дані про людину, якій буде відправлена допомога.

Наголошується, що регіональні координатори зможуть надіслати вантажі лише за умов, якщо сформується певна кількість заявок для конкретного місця призначення або в тому напрямку попутно слідуватиме масштабний гуманітарний вантаж. Передача посилки можлива також у разі організації з тих місць евакуації.

Залишити заявку на відправлення адресної гумдопомоги можна й через цілодобову гарячу лінію з кризових питань Мінреінтеграції за номерами: 1548 та (096)078−84−33. Така заявка буде передана волонтерам.

У відомстві наголосили, що ця послуга абсолютно безкоштовна і закликали телефонувати за вказаними номерами телефонів, якщо хтось вимагатиме гроші за неї.

Як писали «ФАКТИ», жителі деокупованих територій також отримуватимуть додаткову грошову допомогу.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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