«Грушевий пиріг з апельсином та кокосом»: від цієї страви ви точно не наберете зайвого

Дизайнерка з Вінниці Світлана Теренчук — веганка з багаторічним стажем. Жінка не вживає молочні продукти, м'ясо, рибу, яйця. Втім, це не заважає їй готувати смачні, ситні та оригінальні страви, наприклад, рожевий хліб. З «ФАКТАМИ» пані Світлана поділилась рецептом улюбленого пирога.

Інгредієнти 2 груші

1 апельсин

1 склянка води

0.5 склянки олії (можна додати для аромату олію з мигдалю)

2 склянки борошна

1 склянка цукру

0.5 склянки кокосової стружки (або горіхів)

1 ст. ложка меленої кориці

розпушувач

Приготування:



В посудину влити воду, олію, додати цукор, сік одного апельсину. Поставити на вогонь прогріватися, постійно помішуючи, щоб цукор розтанув. Не доводити до кипіння. Зняти з вогню, додати цедру апельсина, розпушувач, кокосову стружку. Поступово всипати борошно. Тісто має бути густим.

Змастити форму олією, вилити в неї тісто.

Нарізати груші довгими тонкими дольками, викласти зверху на тісто. Посипати груші корицею.

Випікати приблизно 40 хв при температурі 180 градусів.

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