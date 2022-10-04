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«Грушевий пиріг з апельсином та кокосом»: від цієї страви ви точно не наберете зайвого

20:45 4 жовтня 2022
Світлана Теренчук з грушевим пирогом

Дизайнерка з Вінниці Світлана Теренчук — веганка з багаторічним стажем. Жінка не вживає молочні продукти, м'ясо, рибу, яйця. Втім, це не заважає їй готувати смачні, ситні та оригінальні страви, наприклад, рожевий хліб. З «ФАКТАМИ» пані Світлана поділилась рецептом улюбленого пирога.

Інгредієнти

2 груші
1 апельсин
1 склянка води
0.5 склянки олії (можна додати для аромату олію з мигдалю)
2 склянки борошна
1 склянка цукру
0.5 склянки кокосової стружки (або горіхів)
1 ст. ложка меленої кориці
розпушувач

Приготування:

В посудину влити воду, олію, додати цукор, сік одного апельсину. Поставити на вогонь прогріватися, постійно помішуючи, щоб цукор розтанув. Не доводити до кипіння. Зняти з вогню, додати цедру апельсина, розпушувач, кокосову стружку. Поступово всипати борошно. Тісто має бути густим.

Змастити форму олією, вилити в неї тісто.

Нарізати груші довгими тонкими дольками, викласти зверху на тісто. Посипати груші корицею.

Випікати приблизно 40 хв при температурі 180 градусів.

Нагадаємо рецепт торту, який готується дуже швидко і без випічки

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