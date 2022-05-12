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Рожевий хліб: оригінально, смачно та ідеально для фігури

15:45 12 травня 2022
рожевий хліб

Вінницька дизайнерка Світлана Теренчук, яка вже не один рік дотримується веганського способу життя, пропонує рецепт рожевого хліба, який у її родині обожнюють всі.

Інгредієнти

Борошно — 1 кг

Дріжджі сухі — 12 г

Сіль — 3 ч. ложки

Цукор — 3 ст. ложки

Вода — 2,5 стакани

Олія — 0,5 стакана

Сік 1 буряка

Приготування

Вичавити сік з буряка (натерти або перемолоти блендером, відкинути на сито, вичавити). Змішати всі сухі інгредієнти (борошно, дріжджі, сіль, цукор). Влити у суху суміш теплу воду й сік буряка, олію. Добре перемішати ложкою. Далі замісити руками м'яке тісто. Залишити тісто на 30 хв. у посудині, накривши рушником.

Коли тісто підійде, розділити його на частини. Сформувати хлібини. Помістити вироби на деко, застелене пергаментом.
Залишити на 30 хв., накривши рушником.

Коли хлібини підійдуть, посипати їх борошном, зробити візерунки гострим ножем. Помістити в розігріту духовку, випікати 20−30 хв при температурі 260 градусів.

А як спекти хліб на сковороді, розповіла блогерка, що пережила окупацію рф на Сумщині.

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