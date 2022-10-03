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Шоу-бізнес

Пугачову знову публічно обматюкали в росії

16:39 3 жовтня 2022
Алла Пугачова

Російську співачку Аллу Пугачову, яка нібито зібралася балотуватися в президенти рф, знову обматюкали в Москві. Представники «вєлікай рускай культури» залишили нецензурне повідомлення для знаменитої артистки на будівлі телецентру «Останкіно».

У відеопроєкції автори транслювали свій «багатий» словарний запас та «креатив», ото ж фантазії вистачило лише на матюки. «Алло, так нах*я ти взагалі приїжджала?», — написали на стіні.

Пугачова ігнорує звернення путіністів. Лише після першої спроби її публічно образити, співачка лаконічно зазначила: «Чим нижчий інтелект, тим голосніші образи».

Схоже, росіяни не можуть заспокоїтися через те, що виконавиця Алла Пугачова не підтримує війну росії проти в Україні.

Аллу Борисівну почали критикувати після того, як вона разом з чоловіком та дітьми виїхали до Ізраїлю. Максима Галкіна внесли до списку до іноагентів в рф. Алла Борисівна виступила в підтримку чоловіка. Нещодавно Пугачова повернулася до москви, але надовго там не затрималась. Кажуть, вона вирушила до Ізраїлю.

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