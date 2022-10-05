Ілон Маск усіх заплутав: він знову хоче купити Twitter

У вівторок, 4 жовтня, стало відомо, що найбагатша людина у світі Ілон Маск зробив пропозицію Twitter. Його адвокати направили керівництву компанії листа, в якому бізнесмен заявив про готовність купити цю популярну соцмережу за ту ж ціну, що пропонував у квітні, тобто за 44 мільярди доларів. Як уже повідомляли «ФАКТИ», у липні американський мільярдер зненацька відмовився від уже узгодженої угоди. Маск заявив, що йому не надали повної інформації про кількість ботів у Twitter.

Керівництво компанії подало позов до суду. Відповідно до умов угоди, Ілон Маск у разі відмови має заплатити штраф — мільярд доларів. Проте Twitter не цього домагається. Компанія хоче, щоб угоду було завершено.

Позов подано до суду в штаті Делавер. Перше засідання призначено на 19 жовтня. Експерти стверджують, що у Маска вкрай мало шансів виграти позов.

Мільярдер, схоже, намагається виграти час. У листі до керівництва Twitter він просить відкликати позов і пропонує розв'язувати питання полюбовно. Напередодні Маск влаштував бурю в соцмережах, запропонувавши свій «мирний план» щодо України, але нарвався на різку критику. Американський журнал Forbes припускає, що весь цей скандал був затіяний бізнесменом з однією метою — довести, що щонайменше 20% акаунтів у Twitter є фейковими, тобто ботами.

Коли ця витівка провалилася, Маск звернувся до керівництва соцмережі. Дуже схоже, що це маневр, який відвертає увагу. Він стверджує, що готовий заплатити по 54.20 долара за акцію Twitter, хоча вони зараз коштують значно дешевше.

Можливо, своєю новою грою Маск хоче підняти ціну на акції соцмережі, щоб угода стала для нього вигідною. Якщо це так, то поки що його план працює — 4 жовтня котирування акцій Twitter різко виросли на Нью-Йоркській біржі. Зростання склало 13% і тривало б, але торги закінчилися. Нагадаємо, що Маску вже належать приблизно 10% акцій Twitter. Йому такий стрибок цін на них дуже вигідний.

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