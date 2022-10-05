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Клуб споживачів

Споживачам, які «не товаришують» з інтернетом, підказали спосіб передачі показань лічильників газу

10:32 5 жовтня 2022
Газова плита

У компанії «Нафтогаз України», де раніше пояснили, що вигідніше для споживачів — платити за «блакитне» паливо відповідно до кількості зареєстрованих у будинку осіб чи встановлювати прилади обліку, розповіли, що робити українцям, які не вміють користуватися інтернет-сервісами для щомісячної передачі даних лічильників газу.

У компанії нагадали, що показання лічильників слід передавати з 1 по 5 число оператору ГРМ — облгазам.

Одна з читачок запитала, що робити пенсіонерам, які не мають «чат-ботів і особистих кабінетів». У «Нафтогазі» їй порадили звернутися до свого облгазу, де можна дізнатися номер для передачі інформації.

Нагадаємо, що нещодавно в НАК підтвердили, що деякі їхні клієнти отримують платіжки з нулями або зовсім іншими показаннями, додавши, що оператори ГРС (облгази) ігнорують вчасно передані показання лічильників.

Раніше в «Нафтогазі» повідомляли, що при оплаті послуг клієнти компанії мають можливість отримати знижку у розмірі 1%, якщо сплатять свій рахунок до 15 числа. При цьому знижку можна буде використати лише наступного місяця.

Фото Pixabay

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