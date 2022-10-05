Осінній салат з моцарелою та волоськими горіхами: легкий та смачний

Осінь — час смачних салатів, адже свіжих овочів з городу ще вдосталь. Також у салати можна додавати фрукти — яблука та груші, вони додадуть смаку пікантності. І, звичайно, не варто забувати про горіхи. Вони не лише корисні, а й подарують страві особливого смаку.

Рецептом осіннього салату з моцарелою та волоськими горіхами з «ФАКТАМИ» поділилася українська співачка Анна Конда, сценічне ім'я якої вигадав легендарний поет Юрій Рибчинський, а продюсером її є відомий композитор Геннадій Татарченко.

— Салати корисні та апетитні, — каже Анна Конда. — Один із моїх улюблених — з моцарелою та волоськими горіхами. Ось його рецепт.

Салат з моцарелою та волоськими горіхами Складові: яблуко,

листовий салат,

солодкий червоний лук,

петрушка,

моцарела,

волоські горіхи,

для заправки оливкова олія з медом та лимоном. Приготування Листя салату та петрушку вимити, висушити і крупно порвати. Горіхи обсмажити та подрібнити. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, сир — пластинами. Яблуко почистити, нарізати тонкими скибочками і збризкати соком лимона. Для соусу з'єднуємо мед, оливкову олію та сік лимона. Сіль та перець додаємо до смаку. Полити соусом, перемішати та прикрасити подрібненими горішками, дати постояти 10 хвилин. І смачного!

Анна Конда: «Салати корисні та апетитні»

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати ікру з маслюків на зиму та пиріг-морквяник «за бабусиним рецептом».

Фото з альбому співачки

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