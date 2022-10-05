Осінній салат з моцарелою та волоськими горіхами: легкий та смачний
Осінь — час смачних салатів, адже свіжих овочів з городу ще вдосталь. Також у салати можна додавати фрукти — яблука та груші, вони додадуть смаку пікантності. І, звичайно, не варто забувати про горіхи. Вони не лише корисні, а й подарують страві особливого смаку.
Рецептом осіннього салату з моцарелою та волоськими горіхами з «ФАКТАМИ» поділилася українська співачка Анна Конда, сценічне ім'я якої вигадав легендарний поет Юрій Рибчинський, а продюсером її є відомий композитор Геннадій Татарченко.
— Салати корисні та апетитні, — каже Анна Конда. — Один із моїх улюблених — з моцарелою та волоськими горіхами. Ось його рецепт.
Салат з моцарелою та волоськими горіхами
Складові:
- яблуко,
- листовий салат,
- солодкий червоний лук,
- петрушка,
- моцарела,
- волоські горіхи,
- для заправки оливкова олія з медом та лимоном.
Приготування
Листя салату та петрушку вимити, висушити і крупно порвати. Горіхи обсмажити та подрібнити. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, сир — пластинами. Яблуко почистити, нарізати тонкими скибочками і збризкати соком лимона.
Для соусу з'єднуємо мед, оливкову олію та сік лимона. Сіль та перець додаємо до смаку. Полити соусом, перемішати та прикрасити подрібненими горішками, дати постояти 10 хвилин.
І смачного!
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Фото з альбому співачки73
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