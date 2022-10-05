Ікра з маслюків на зиму — просто і дуже бюджетно

Осінь — пора грибів, коли їх можна, зокрема, консервувати на зиму. Наприклад, зробити салат з перцем.

А ще можна зробити ікру з сезонних маслючків за рецептом «Шуби».

Інгредієнти: Маслюки — 1 кг;

Цибуля ріпчаста — 400 г;

Морква — 400 г;

Олія соняшникова рафінована — 100 мл;

Сіль — ½ ст. л.;

Перець чорний мелений — 1 ч. л. Приготування: Маслюки добре помийте, виріжте усі гнилі ділянки з капелюшків та ніжок, ретельно познімайте плівочки з капелюшків грибів.

Відваріть гриби у підсоленій воді протягом 20 хвилин з моменту закипання. Потім відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

Моркву почистіть та помийте, натріть на середній тертці. Цибулю почистіть та наріжте дрібно.

Подрібніть маслюки на м’ясорубці чи за допомогою блендера до однорідної консистенції.

Влийте на пательню з товстим дном олію та розігрійте її. Обсмажте цибулю і моркву до легкого рум’янцю.

Додайте до овочів грибну суміш, посоліть і поперчіть. Для аромату можна також додати подрібнений часник.

Зменшіть вогонь до мінімального та готуйте протягом 30 хвилин, постійно помішуючи, щоб не підгоріло.

Розкладіть грибну ікру у стерилізовані банки, накрийте кришками, але поки не закручуйте. Банки поставте в каструлю з водою (на дно обов’язково покладіть рушник). Стерилізуйте банки 30−40 хвилин.

У кожну банку влийте по одній столовій ложці олії та закрутіть кришками.

Переверніть банки і вкутайте їх. Залиште охолоджуватися, а згодом помістіть у прохолодне місце.

Також грибну ікру можна приготувати з опеньок.

Фото Pixabay

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