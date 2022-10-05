Ікра з маслюків на зиму — просто і дуже бюджетно
Осінь — пора грибів, коли їх можна, зокрема, консервувати на зиму. Наприклад, зробити салат з перцем.
А ще можна зробити ікру з сезонних маслючків за рецептом «Шуби».
Інгредієнти:
- Маслюки — 1 кг;
- Цибуля ріпчаста — 400 г;
- Морква — 400 г;
- Олія соняшникова рафінована — 100 мл;
- Сіль — ½ ст. л.;
- Перець чорний мелений — 1 ч. л.
Приготування:
- Маслюки добре помийте, виріжте усі гнилі ділянки з капелюшків та ніжок, ретельно познімайте плівочки з капелюшків грибів.
- Відваріть гриби у підсоленій воді протягом 20 хвилин з моменту закипання. Потім відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина.
- Моркву почистіть та помийте, натріть на середній тертці. Цибулю почистіть та наріжте дрібно.
- Подрібніть маслюки на м’ясорубці чи за допомогою блендера до однорідної консистенції.
- Влийте на пательню з товстим дном олію та розігрійте її. Обсмажте цибулю і моркву до легкого рум’янцю.
- Додайте до овочів грибну суміш, посоліть і поперчіть. Для аромату можна також додати подрібнений часник.
- Зменшіть вогонь до мінімального та готуйте протягом 30 хвилин, постійно помішуючи, щоб не підгоріло.
- Розкладіть грибну ікру у стерилізовані банки, накрийте кришками, але поки не закручуйте. Банки поставте в каструлю з водою (на дно обов’язково покладіть рушник). Стерилізуйте банки 30−40 хвилин.
- У кожну банку влийте по одній столовій ложці олії та закрутіть кришками.
- Переверніть банки і вкутайте їх. Залиште охолоджуватися, а згодом помістіть у прохолодне місце.
Також грибну ікру можна приготувати з опеньок.
Фото Pixabay126
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram