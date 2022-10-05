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Ікра з маслюків на зиму — просто і дуже бюджетно

11:37 5 жовтня 2022
Маслюки

Осінь — пора грибів, коли їх можна, зокрема, консервувати на зиму. Наприклад, зробити салат з перцем.

А ще можна зробити ікру з сезонних маслючків за рецептом «Шуби».

Інгредієнти:

  • Маслюки — 1 кг;
  • Цибуля ріпчаста — 400 г;
  • Морква — 400 г;
  • Олія соняшникова рафінована — 100 мл;
  • Сіль — ½ ст. л.;
  • Перець чорний мелений — 1 ч. л.

Приготування:

  • Маслюки добре помийте, виріжте усі гнилі ділянки з капелюшків та ніжок, ретельно познімайте плівочки з капелюшків грибів.
  • Відваріть гриби у підсоленій воді протягом 20 хвилин з моменту закипання. Потім відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина.
  • Моркву почистіть та помийте, натріть на середній тертці. Цибулю почистіть та наріжте дрібно.
  • Подрібніть маслюки на м’ясорубці чи за допомогою блендера до однорідної консистенції.
  • Влийте на пательню з товстим дном олію та розігрійте її. Обсмажте цибулю і моркву до легкого рум’янцю.
  • Додайте до овочів грибну суміш, посоліть і поперчіть. Для аромату можна також додати подрібнений часник.
  • Зменшіть вогонь до мінімального та готуйте протягом 30 хвилин, постійно помішуючи, щоб не підгоріло.
  • Розкладіть грибну ікру у стерилізовані банки, накрийте кришками, але поки не закручуйте. Банки поставте в каструлю з водою (на дно обов’язково покладіть рушник). Стерилізуйте банки 30−40 хвилин.
  • У кожну банку влийте по одній столовій ложці олії та закрутіть кришками.
  • Переверніть банки і вкутайте їх. Залиште охолоджуватися, а згодом помістіть у прохолодне місце.

Також грибну ікру можна приготувати з опеньок.

Фото Pixabay

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