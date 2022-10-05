Зустрічайте бабине літо: синоптики порадували українців прогнозом погоди
В Україну, схоже, повертається бабине літо.
За прогнозами синопткині Наталії Діденко, з четверга, 6 жовтня, в країні встановиться суха погода з «сонячними вкрапленнями», а деякими днями й сонячна. Невеликі опади очікуються лише у неділю, 9 жовтня, на заході та півночі України.
У четвер дощі не передбачається, вітер буде невеликий чи помірний, західного напрямку. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +15+20 градусів.
«Бабине літо, заходьте, ми чекали! І люди, і коти», — жартує синопткиня.
В Укргідрометцентрі прогнозують, що на Київщині температура вночі буде +4+9 градусів, вдень — до +14+19 градусів. В Києві — до +7+9 градусів та +16+18 градусів відповідно.
А ось такий прогноз на п'ятницю, 7 жовтня, дає Метеопрог. Згідно з прогнозом, лише у південних регіонах буде хмарно, в інших — з проясненнями.
А у суботу, 8 жовтня, хмарно буде в західних регіонах України.
Нагадаємо, що цього року перший сніг випав 18 вересня — у високогір'ї Карпат .
Фото Pixabay163
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