Зустрічайте бабине літо: синоптики порадували українців прогнозом погоди

В Україну, схоже, повертається бабине літо.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, з четверга, 6 жовтня, в країні встановиться суха погода з «сонячними вкрапленнями», а деякими днями й сонячна. Невеликі опади очікуються лише у неділю, 9 жовтня, на заході та півночі України.

У четвер дощі не передбачається, вітер буде невеликий чи помірний, західного напрямку. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +15+20 градусів.

«Бабине літо, заходьте, ми чекали! І люди, і коти», — жартує синопткиня.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що на Київщині температура вночі буде +4+9 градусів, вдень — до +14+19 градусів. В Києві — до +7+9 градусів та +16+18 градусів відповідно.

Фото Укргідрометцентру

А ось такий прогноз на п'ятницю, 7 жовтня, дає Метеопрог. Згідно з прогнозом, лише у південних регіонах буде хмарно, в інших — з проясненнями.

Фото Метеопрог

А у суботу, 8 жовтня, хмарно буде в західних регіонах України.

Фото Метеопрог

Нагадаємо, що цього року перший сніг випав 18 вересня — у високогір'ї Карпат .

Фото Pixabay

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