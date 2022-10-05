Лілія Ребрик стала ведучою власного шоу

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка залишила етер після закриття каналу «Україна», знову потрапила на телебачення. Більше того — отримала власне шоу. Тепер Лілія буде приймати гостей в проекті «Дочекаюсь» («Дом»), в якому зустрічаються рідні люди, яких розлучила війна. Відомо: що зараз майже кожен український канал виробляє подібний телепродукт.

Продюсери проекту кажуть: що вони не будуть драматизувати історії героїв, бо реальність і без того робить це надзвичайно жорстко. Вони покажуть, що навіть під час війни є моменти для щастя та радості. Героєм чи героїнею «Дочекаюсь» може стати кожен, у кого є мрія побачити рідну людину, з якою розлучились після 24 лютого. Команда проекту, разом з Лілею Ребрик та героєм випуску, будуть готувати сюрприз для його рідної людини, яка навіть не підозрює, що відбудеться довгоочікувана зустріч.

- Разом з героями я проживаю кожну зустріч, занурююсь у неї з головою, намагаюсь зробити цей день для них щасливим, бодай на мить, — каже Лілія Ребрик. — Я в цьому проекті багато плачу, але це сльози щастя. Це така насолода — бачити радість людей, коли вони зустрічаються після довгої і страшної розлуки. Війна дуже чітко показала нам, що варто цінувати, що для нас найголовніше, і навчила жити тут і зараз.

Саундтреком «Дочекаюсь» стала однойменна композиція української співачки KOLA, в якій рефреном звучить думка, що попри всі випробування, ми обов’язково дочекаємось зустрічі з найріднішими.

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