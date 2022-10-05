Нестримний Холанд та черговий рекорд Мессі: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 5 жовтня, відбулося ще вісім матчів 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів, у якій напередодні мюнхенська «Баварія» встановила феноменальний рекорд.

Група F

«Реал» (Іспанія) — «Шахтар» (Україна) — 2:1 (Родріго, 13, Вінісіус Жуніор, 28 — Зубков, 39).

«Лейпциг» (Німеччина) — «Селтик» (Шотландія) — 3:1 (Нкунку, 27, Андре Сілва, 64, 77 — Жота, 47).

Незважаючи на два скасовані голи «Лейпцига» в першому та другому таймах, німецький клуб усе одно здобув впевнену перемогу, яка стала для «биків» першою в нинішній Лізі чемпіонів.

Становище команд: 1. «Реал» — 9 очок; 2. «Шахтар» — 4; 3. «Лейпциг» — 3; 4. «Селтик» — 1.

Група Е

«Зальцбург» (Австрія) — «Динамо» (Загреб, Хорватія) — 1:0 (Окафор, 71, з пенальті).

«Челсі» (Англія) — «Мілан» (Італія) — 3:0 (Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62).

Становище команд: 1. «Зальцбург» — 5 очок; 2. «Челсі» — 4; 3. «Мілан» — 4; 4. «Динамо» — 3.

Група G

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Копенгаген» (Данія) — 5:0 (Холанд, 7, 32, Хочолава, 39, у свої ворота, Марез, 55, з пенальті, Альварес, 76).

Норвежець Холанд продовжує підкорювати футбольний Олімп. Забивши двічі у ворота «Копенгагена», скандинав довів свою кількість голів у Лізі чемпіонів до 28. Для того, щоб перевершити гольові показники бразильця Рівалдо та уругвайця Луїса Суареса (по 27 м'ячів), далеко не останніх гравців в історії футболу, 22-річному форварду знадобилося лише 22 матчі.

«Севілья» (Іспанія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 1:4 (Ен Несірі, 51 — Геррейро, 6, Беллінгем, 41, Адейємі, 43, Брандт, 75).

Становище команд: 1. «Манчестер Сіті» — 9 очок; 2. «Боруссія» — 6; 3. «Севілья» — 1; 4. «Копенгаген» — 1.

Група Н

«Ювентус» (Італія) — «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — 3:1 (Рабьо, 35, 83, Влахович, 50 — Давид, 75).

«Бенфіка» (Португалія) — «ПСЖ» (Франція) — 1:1 (Данілу, 41, у свої ворота — Мессі, 22).

«Бенфіка» стала 40-ю командою, якій геніальний Ліонель Мессі забив у Лізі чемпіонів. Неймовірне досягнення, враховуючи, що лише 17 футболістам вдалося забити загалом 40 голів у найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу.

Становище команд: 1. «ПСЖ» — 7 очок; 2. «Бенфіка» — 7; 3. «Ювентус» — 3; 4. «Маккабі» — 0.

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