«Шахтар» з розкішним голом Зубкова програв у Мадриді «Реалу»: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У середу, 5 жовтня, донецький «Шахтар», який розгромив раніше «Лейпциг» (4:1) і зіграв унічию з «Селтиком» (1:1), провів на мадридському стадіоні «Сантьяго Бернабеу» матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти іспанського «Реала».

Ліга чемпіонів. Група F. 3-й тур

«Реал» (Мадрид, Іспанія) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 2:1

«Реал»: Лунін, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Вальверде, Чуамені (Камавінга, 75), Кроос, Родріго (Асенсіо, 80), Бензема, Вінісіус.

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Мудрик, Зубков (Сікан, 67).

Голи: Родріго (13), Вінісіус (28) — Зубков (39).

За волею жереба, «Шахтар» третій сезон поспіль потрапив в один квартет з нині чинним тріумфатором Ліги чемпіонів «Реалом», який гірникам раніше вдалося двічі обіграти в шести останніх поєдинках (за чотирьох поразок). Нинішнє протистояння лідерів чемпіонатів Іспанії та України мало особливий підтекст: через травму бельгійця Тібо Куртуа пост номер один Королівського клубу посів дебютант турніру, голкіпер збірної України Андрій Лунін (до речі, раніше «Шахтар» не раз грав у ЛЧ проти українських футболістів — Олега Лужного з «Арсенала», Андрія Шевченка з «Мілана», Олександра Зінченка з «Манчестер Сіті» та Руслана Малиновського з «Аталанти»).

Команда Карло Анчелотті, що не змогла розраховувати з перших хвилин на «диригента» Луку Модрича, котрий тільки-но відновився після травми, з перших хвилин кинулися шукати діри в обороні гостей і на 13-й хвилині знайшла. Бразилець Родріго після відскоку м'яча від ноги Степаненка точно пробив з-за меж штрафного майданчика — 1:0.

На жаль для гостей (вперше в історії в «основі» «Шахтаря» на матч ЛЧ вийшли 11 українських футболістів!), навіть досягши свого, «Реал» обертів не знизив і на 28-й хвилині зусиллями ще одного бразильця Вінісіуса подвоїв перевагу — 2:0. На той момент рахунок ударів по воротах був більш ніж промовистий — 10:0 на користь мадридців.

До честі хлопців Йовічевіча (до речі, колишнього гравця резерву «Реала»), вони не «попливли», і на 39-й хвилині Зубков після навісу з флангу Михайличенка забив у ворота Луніна розкішний м'яч «ножицями» — 2:1 (третій матч суперників поспіль, в якому відзначилися точними ударами і ті, й інші).

Ось тільки на більше гравців «Шахтаря» в атаці не вистачило. Хоча забити третій м'яч Мудрик та компанія «Реалу» (багато в чому завдяки впевненій грі Трубіна) теж не дозволили.

В іншому поєдинку у групі німецький «Лейпциг» переміг у рідних стінах шотландський «Селтик» — 3:1 (Нкунку, 27, Андре Сілва, 64, 77 — Жота, 47).

Відеоогляд матчу «Лейпциг» — «Селтик» — 3:1

Становище команд у групі F: 1. «Реал» — 9 очок; 2. «Шахтар» — 4; 3. «Лейпциг» — 3; 4. «Селтик» — 1.

У наступному турі 11 жовтня зіграють: «Шахтар» — «Реал», «Селтик» — «Лейпциг».

На жаль, команда «Шахтаря» U19 зазнала першої невдачі у турнірі, програвши в рамках Юнацької ліги УЄФА своїм ровесникам з «Реала» — 1:6 (Наверос, 42, у свої ворота — Браво, 30, Гарсія, 38, 48, Фортуні, 45, Перес, 54, 73; на 39-й хвилині мадридець Моран не реалізував пенальті). В іншому матчі в групі резервісти «Лейпцига» програли вдома «Селтику» — 1:2.

Відеоогляд матчу «Реал» U19 — «Шахтар» U19 — 6:1

Становище команд у групі Юнацької ліги УЄФА: 1. «Реал» — 7 очок; 2. «Шахтар» — 6; 3. «Селтик» — 3; 4. «Лейпциг» — 1.

Тим часом на «Шляху чемпіонів» у Юнацькій лізі УЄФА «Рух» (U19) успішно здолав стартовий етап, перемігши за сумою двох зустрічей, що відбулися на полі суперника, польський «Заглембе» (1:0 та 0:0). У другому раунді турніру львів'яни зіграють з турецьким «Галатасараєм» (26 жовтня та 2 листопада), який пройшов румунську «Чіксереду» (1:1 та 4:0).

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Фото uefa.com

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