«Корисні котлети» від Лізи Глінської для дорослих та дітей: смачні, соковиті, й абсолютно без борошна

Телеведуча та фудблогерка Ліза Глінська, яка навчила українців «правильному» приготуванню львівського сирника, продовжує ділитися з фоловерами секретами приготування смачних та корисних страв.



Днями телекулінарка розповіла про те, як приготувати «корисні» котлетки, в яких немає соняшникової олії та борошна, через яку набирається зайва вага.



У рецепт Глінська включила 500 г телятини або курячого філе, одну велику цибулину (або 2 маленькі). Крім того, знадобляться 300 г кабачка, 300 г броколі, одне яйце, а також сіль та перець до смаку.



Щоб приготувати котлети від Лізи Глінської, спочатку натерти кабачок на тертці й вичавити сік. Потім відварити протягом двох хвилин броколі, нарізати цибулю й перемолоти у м'ясорубці. Після цього додати яйце та сіль до смаку. Все перемішати, після чого сформувати котлетки та відправити у розігріту до 180 градусів духовку на 20−25 хвилин.



Потім страву можна виймати з духовки — всього вийшло 15 котлет — соковитих, смачних та корисних.



«Запевняю, що котлети вам дуже сподобаються — навіть дітям!» — вважає Ліза Глінська.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт хрустких трубочок з горіховою начинкою, які відмінно підійдуть до чаю.

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