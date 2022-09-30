Печиво «Цигарки»: таке м'яке та ніжне, що не встигаєш відкусити, як воно тане в роті
Любителям випічки, які рахують калорії, може стати у нагоді рецепт пісного печива з простих продуктів, а тим, кому зайві сантиметри на талії не страшні, може підійти простий і швидкий рецепт горіхового печива.
Авторка стверджує, що хрусткі трубочки «Цигарки» з горіховою начинкою відмінно смакватимуть до чаю.
Інгредієнти (на 32 штуки):
Для тіста:
- 80 г вершкового масла;
- 200 г сметани;
- 280 г борошна;
- 0,5 ч.л. розпушувача;
- По щіпці солі та ваніліну.
Для начинки:
- 80 г волоських горіхів;
- 40 г цукру;
- 1 ч. л. ванільного цукру.
Процес приготування детально показаний на відео. Печиво випікають у розігрітій до 180 ° С духовці близько 20 хвилин. Час випікання залежить від особливостей духовки.
Варіанти начинок: сирна, шматочок шоколаду, шматочок сиру, джем, густе варення, сухофрукти, мармелад, варене згущене молоко, печені яблука.
До речі, в мережі є й інші рецепти печива з такою назвою. Зокрема, інша авторка додає в тісто йогурт чи кефір.
Раніше кулінарка Ліза Глинська розповіла, як приготувати біскотті — печиво, яке може зберігатися довго.
Фото — скріншот219
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