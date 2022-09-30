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Печиво «Цигарки»: таке м'яке та ніжне, що не встигаєш відкусити, як воно тане в роті

15:29 30 вересня 2022
Печиво Цигарки

Любителям випічки, які рахують калорії, може стати у нагоді рецепт пісного печива з простих продуктів, а тим, кому зайві сантиметри на талії не страшні, може підійти простий і швидкий рецепт горіхового печива.

Авторка стверджує, що хрусткі трубочки «Цигарки» з горіховою начинкою відмінно смакватимуть до чаю.

Інгредієнти (на 32 штуки):

Для тіста:

  • 80 г вершкового масла;
  • 200 г сметани;
  • 280 г борошна;
  • 0,5 ч.л. розпушувача;
  • По щіпці солі та ваніліну.

Для начинки:

  • 80 г волоських горіхів;
  • 40 г цукру;
  • 1 ч. л. ванільного цукру.

Процес приготування детально показаний на відео. Печиво випікають у розігрітій до 180 ° С духовці близько 20 хвилин. Час випікання залежить від особливостей духовки.

Варіанти начинок: сирна, шматочок шоколаду, шматочок сиру, джем, густе варення, сухофрукти, мармелад, варене згущене молоко, печені яблука.

До речі, в мережі є й інші рецепти печива з такою назвою. Зокрема, інша авторка додає в тісто йогурт чи кефір.

Раніше кулінарка Ліза Глинська розповіла, як приготувати біскотті — печиво, яке може зберігатися довго.

Фото — скріншот

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