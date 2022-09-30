Печиво «Цигарки»: таке м'яке та ніжне, що не встигаєш відкусити, як воно тане в роті

Любителям випічки, які рахують калорії, може стати у нагоді рецепт пісного печива з простих продуктів, а тим, кому зайві сантиметри на талії не страшні, може підійти простий і швидкий рецепт горіхового печива.

Авторка стверджує, що хрусткі трубочки «Цигарки» з горіховою начинкою відмінно смакватимуть до чаю.

Інгредієнти (на 32 штуки): Для тіста: 80 г вершкового масла;

200 г сметани;

280 г борошна;

0,5 ч.л. розпушувача;

По щіпці солі та ваніліну. Для начинки: 80 г волоських горіхів;

40 г цукру;

1 ч. л. ванільного цукру.

Процес приготування детально показаний на відео. Печиво випікають у розігрітій до 180 ° С духовці близько 20 хвилин. Час випікання залежить від особливостей духовки.

Варіанти начинок: сирна, шматочок шоколаду, шматочок сиру, джем, густе варення, сухофрукти, мармелад, варене згущене молоко, печені яблука.

До речі, в мережі є й інші рецепти печива з такою назвою. Зокрема, інша авторка додає в тісто йогурт чи кефір.

Раніше кулінарка Ліза Глинська розповіла, як приготувати біскотті — печиво, яке може зберігатися довго.

Фото — скріншот

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram