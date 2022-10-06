Успішно «перекинувся» на іншу ділянку фронту: в Україні ліквідували командира роти снайперів Росії

Бійці ЗСУ продовжують успішно знищувати окупантів на рідній землі, звільняючи її .

Так, днями було ліквідовано старшого лейтенанта окупаційних військ Хачатура Матевосяна, командира роти снайперів.

Про це написав у своєму Telegram-каналі український блогер та офіцер-військовослужбовець Анатолій Штефан (позивний «Штірліц»).

«Командир роти снайперів старший лейтенант Хачатур Матевосян успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку», — підписав іронічно знімок Штірліц.

Деталі смерті старлея-окупанта не називаються, але зрозуміло одне: він вже не нестиме смерть українцям.

Нагадаємо, що тільки за офіційними даними Генштабу ЗСУ, з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила 61 330 військовослужбовців, а поранених окупантів масово звозять до тимчасових шпиталів, відкритих у школах і будинках культури на поки що окупованій території нашої країни.

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