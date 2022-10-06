Як врятуватись від «брудної бомби», застосування ядерної зброї чи аварії на АЕС: детальна інструкція

Щоб там не розповідали з пропагандистських голубих екранів, проте на полі бою росія терпить поразку. В зв'язку з чим, путін вдається до ядерного шантажу. Хоч військові експерти й твердять, що такий розвиток подій малоймовірний, в головна його мета — залякати українців та світ, проте підготуватись навіть до такого апокаліптичного сценарію не буде зайвим.

Передусім у випадку застосування ядерної зброї, використання «брудної бомби» або вибуху на АЕС головне — знати що робити. Тож, як раядть в уряді, почувши сирену потрібно одразу прямувати в укриття. Для отримання подальших інструкцій необхідно увімкнути радіо, телебачення або скористатись інтернетом.

Варто розуміти, що оперативну інформацію повинні офіційно повідомити такі державні установи як: ДСНС, Генштаб, поліція чи місцева влада. Вони це роблять на своїх офіційних сторінках сайтів чи соцмереж або каналах у Viber чи Telegram. Якщо інтернет буде нестабільним, можна використовувати полегшені версії соцмереж (Facebook Lite, Messenger Lite).

Щоправда є велика ймовірність, що в зоні ураження ядерною зброєю взагалі не працюватиме інтернет та засоби звʼязку, не буде й електропостачання. Саме тому необхідно заздалегідь подбати про наявність радіоприймача з живленням від батарейок. Це може виявитись єдиним засобом звʼязку в надзвичайній ситуації.

Що робити, якщо ядерний вибух застав вас на вулиці:

• У жодному разі не можна дивитись в той бік, де видно спалах у небі (або його відбиття від поверхонь), адже це загрожує опіком рогівки, спалаховою сліпотою та опіком очей.

• Необхідно одразу ж лягти на землю. Бажано в заглиблення або виступ, де вийде сховатись від ударної хвилі та уламків.

• Потрібно постаратись сховати всі відкриті частини тіла: ляжте ногами в бік вибуху, обличчям донизу, підкладіть руки під себе, щоб захистити їх від опіків та травмувань.

• Щоб захиститись від баротравми, по можливості варто прикрити вуха навушниками.

• Прикрийте рот і ніс маскою. Якщо її немає, тоді підійде хустка чи шарф, адже дихати треба лише через тканину. На жаль, такий захист не є насправді надійним та не зможе цілковито захистити від внутрішнього опромінення. Тому шукаємо укриття та ховаємось.

• Бігти в укриття варто одразу, як з’явиться можливість встати й після того як мине вибухова хвиля від застосування ядерної зброї.

• Щоправда, рухатись до укриття треба враховуючи напрям вітру. Якщо він дує з епіцентру вибуху — треба перпендикулярно пересуватись (ліворуч або праворуч) напряму вітру. В іншому випадку — рухатись проти вітру.

• Укриття має бути близько розташоване. Якщо поруч немає спеціально обладнаного сховища, треба прямувати у підвал підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон та дверей.

Де безпечно ховатися у разі радіаційної надзвичайної ситуації

• Перед тим, як зайти в укриття, зніміть верхній шар одягу. Таким чином буде усунено до 90% радіоактивного забруднення. Знімаючи одяг необхідно уникати контакту шкіри з забрудненими тканинами. Брудний одяг необхідно скласти в поліетиленовий пакет.

• В укритті треба закрити всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкнути кондиціонер та обігрівач. За можливості перейти у кімнату без вікон.

• Дистанціюйтесь від інших людей у приміщенні, не торкайтесь їх, щоб не забруднювати інших.

• Все, що могло зазнати радіоактивного забруднення не можна їсти. Взагалі бажано таких речей не торкатись.

• Для змивання радіоактивного забруднення зі шкіри та поверхонь можна використовувати водопровідну воду, якщо офіційно це не заборонили робити!

• Бажано помитись в душі з використанням миючих засобів. Натомість, не потрібно сильно терти шкіру, це може її пошкодити і радіонукліди потраплять до організму.

• Якщо немає змоги прийняти душ, необхідно хоча б обмити з милом всі відкриті ділянки шкіри, особливо руки й обличчя. Якщо немає води потрібно скористатись вологою серветкою, чистою вологою тканиною або вологим паперовим рушником. Ретельно протріть усі відкриті ділянки шкіри.

• Обов'язково протріть поверхні й предмети вологою ганчіркою або серветкою.

• За можливості одягніть чистий, щільний максимально закритий одяг, що не міг зазнати радіоактивного забруднення.

• Знайдіть радіо, телевізор, інтернет. Аби не пропустити інструкції, не вимикайте їх.

• Залишайтесь в укритті впродовж 24 годин, якщо органи влади не нададуть інших інструкцій щодо переміщення чи евакуації.

Якщо ядерний вибух застав вас у приміщенні необхідно:

• Передусім, треба щільно закрити всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкнути кондиціонер, обігрівач. За можливості перейти у кімнату без вікон та переконатись що в приміщення не потрапляє повітря.

• За відсутності інших інструкцій від влади, необхідно залишатись в укритті впродовж 24 годин. Аби не пропустити інструкції, не можна вимикати радіоприймач або інший засіб зв’язку.

• Не можна їсти й торкатись нічого, що могло зазнати радіоактивного забруднення.

• Якщо члени сімʼї в момент ядерного взриву перебували в іншому укритті, вони мають залишитись там, до тих пір поки влада не дозволить виходити.

• Тримайте своїх домашніх тварин усередині укриття.

• Заборонено пити водопровідну воду до отримання відповідного повідомлення про її безпечність.

Якщо ядерний вибух застав вас у дорозі

• Помітивши спалах у небі (або його відбиття від поверхонь), у жодному разі не дивіться в той бік. Це може спричинити опік рогівки, сліпоту та опік очей.

• Після вибуху негайно треба знайти найближче укриття. У випадку відсутності спеціально обладнаного сховища, найкраще підійде підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон та дверей.

• На безпечній частині дороги зупиніть автомобіль.

• Перекрийте потік повітря ззовні, закривши всі вікна, двері, люки та будь які отвори.

• Закрийте голову руками та опустіть лікті на коліна.

• Від баротравми захистять навушники.

• Маска, якою прикриєте рот і ніс, допоможе захистиорганізм від потрапляння радіонуклідів. Якщо такої немає, тоді підійде одяг або хустка через які треба дихати допоки не вдасться сховатись в укриття.

План дій у разі радіаційної аварії на АЕС у вашому регіоні

Враховуючи божевілля нашого агресивного сусіда нам потрібно мати план дій на випадок радіаційної аварії на АЕС.

Тож, почувши сигнал тривоги, що сповіщає про надзвичайну ситуацію, негайно увімкніть радіо, телевізор або інтернет і прослухайте повідомлення. Цю інформацію ДСНС, армія, поліція чи місцеві органи управління мають повідомити на офіційних сторінках своїх сайтів чи соцмереж.

Ймовірно, що в зоні ураження буде відсутній інтернет, засоби звʼязку та електропостачання. Тому заздалегідь подбайте про наявність радіоприймача з живленням від батарейок. Адже це може бути єдиний засіб звʼязку.

Якщо у вашій місцевості розміщена АЕС і на ній сталася аварія, потрібно негайно зайти в приміщення та не виходити звідти. Найкраще — в укриття або підвал. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі, тому треба триматися якнайдалі від стін і даху.

Швидко надягніть респіратор або ватно-марлеву пов’язку, якщо їх немає прикрийте ніс і рот хусткою, шарфом, рушником.

Закрийте та заблокуйте всі вікна, двері та вентиляційні отвори в приміщенні та не підходьте до них без нагальної потреби та обов'язково вимкніть кондиціонер та обігрівачі.

Запасіться водою. Її має бути стільки, щоб вистачило на кілька днів. Загорніть продукти в плівку та покладіть у холодильник або шафу.

Стежте за подальшими повідомленнями від ДСНС, армії, поліції чи місцевих органів управління. Вони сповістять про необхідність йодної профілактики, евакуацію та правила безпеки.

Варто встановити на телефон такі застосунки для інформування про надзвичайні ситуації як: «Тривога», «єТривога», «Київ Цифровий», щоправда цей канал лише для мешканців столиці.

Раніше повідомляли про поради, що робити, якщо під час ядерного вибуху дитина перебуває в школі чи садочку.

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