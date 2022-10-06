«При панічній атаці тиск збивати не потрібно»: поради лікаря

Всі хворі, які страждають на панічні атаки, мають тривожні та панічні розлади, бояться підвищення артеріального тиску, оскільки це може призвести до інсультів та інфарктів. Оптимальний тиск для нас це 120 на 80, але за словами невролога-психіатра Євгена Скрипника, потрібно тиск міряти в стані спокою, в сидячому положенні.

«В кожного з нас тиск підіймається щодня — при хвилюванні, при фізичному навантаженні, при підйомі по східцях, і це є норма, — пояснює лікар. - Але ми тоді його не вимірюємо і не знаємо, що він підвищується. При тривозі, паніці також виділяється адреналін, кортизол, щоб ми втікали від небезпеки або з нею боролися, щоб в нас були на це сили, щоб наші м’язи напивалися кров'ю. Тобто, коли підвищується тиск при паніці або тривозі, його боятися не потрібно. Це є нормою! Він у вас, як і в мене, підвищується двадцять разів на день при навантаженнях і психофізичному перенапруженні.

Одна з вправ, щоб не боятися цього симптому, — це посилення симптомів. Вимірюєте тиск в стані спокою, потім 20−40 разів присідаєте і ще раз вимірюєте, і у вас тиск виявиться підвищений. При цьому відчуєте такі самі симптоми, як при паніці, і зрозумієте, що це ви самі викликали підвищення тиску".

У перші дні, пояснює лікар, буде неприємно, виникатиме страх, але надалі при виконанні вправи поступово тривога, неприємні відчуття зникнуть:

«Завдяки цьому ви звикнете до даного симптому, будете відчувати контроль над ним. Тому при паніці тиск знижувати антигіпертензивними препаратами не потрібно, вони в більшості випадків діють через 30−40 хвилин, а ваша паніка проходить через 5−15, максимум 30 хвилин».

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як вивести дитину зі стану панічної атаки і що категорично не можна робити.

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