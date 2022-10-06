На Прикарпатті в ДТП загинули двоє людей

На Прикарпатті протягом доби сталося одразу два смертельних ДТП — увечері 5 жовтня в Болехівській територіальній громаді 22-річний керманич мотоцикла насмерть збив 51-річного велосипедиста (раніше подібний інцидент стався і в Києві, проте там водій-вбивця ще й втік з місця злочину). Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Керманич велосипеда загинув

Нова пригода трапилася вже вранці в четвер в селі Лісна Слобідка Коршівської територіальної громади. Там 65-річний водій й не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz.

Від удару водій легковика загинув на місці події.

Легковик від зіткнення зім'яло

У поліції зазначили, що обидва водії, що скоїли наїзд, були тверезими.

Наразі розпочато кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого»).

Нагадаємо, що вдень 6 жовтня ДТП зі смертельними наслідками сталася також на об'їзній дорозі Ужгорода — там водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та зіткнувся з Volkswagen Passat. Внаслідок зіткнення водій Lanos загинув, а другий отримав різного роду травми.

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