Російський ворог застосовує в Україні тактику «випаленої землі», ЗСУ знищують його живу силу та техніку, — Генштаб

Війська путіна, що їх дієво «проріджують» українські військові, ще намагаються утримати тимчасово захоплені території, а також не припиняють ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Як констатують у Генеральному штабі ЗСУ, ворог нині здійснює перегруповування своїх підрозділів на окремих напрямках, не припиняючи й обстріли цивільної інфраструктури попри норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Також під час чергового хаотичного відступу на Донеччині ворог здійснив підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок. У Кадіївці відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації, а у Сватовому на Луганщині вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

Однак підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Яковлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Побєда, Водяне та Любомирівка.

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів, підтверджено ураження одного опорного пункту, 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 5 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БпЛА ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6. Своєю чергою ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 19 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 6 засобів артилерії.

Нагадаємо, президент України впевнений, що вимагаючи проведення переговорів з Україною, росія сподівається з їхньою допомогою перемалювати кордони та поділити світ на зони впливу. А генерал армії, екс-глава зовнішньої розвідки України Микола Маломуж закликав не спиняти контрнаступ, щоб не давати ворогові можливості зібратися з силами і закріпитися на захоплених позиціях.

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