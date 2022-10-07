Російське командування розпорядилося відібрати мобільні телефони у «мобілізованих», які прибувають в Україну, — Генштаб

Ворог не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом доби, що минула, окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Українські воїни збили три крилаті ракети Х-22 противника. Від ворожого вогню постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів, зокрема, Новомихайлівки, Залізничного, Спірного, Давидіва Брода, Благодатівки і Мирного, було завдано ударів по Запоріжжю, Харкову, Миколаєву та Нікополю на Дніпропетровщині. Ворог б'є по містам виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди. Авіація ЗСУ завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога. Серед них — 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6. А ракетні війська і артилерія уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу.

«За наявною інформацією, на посилення російської армії, яка воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятиста мобілізованих кримінальних злочинців. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, які прибувають», — додали у Генштабі.

А в оперативному командуванні «Південь» зазначили, що противник веде оборонні дії з метою утримання захоплених територій у Херсонській та Миколаївській областях, намагається зупинити розвиток наступу підрозділів Сил оборони.

На цьому напрямку ворог здійснив 3 бойових зіткнення з Силами оборони. Спробу штурмових дій за напрямком Зелений Гай — Тернові Поди силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП було відбито, ворог з втратами відступив. Вихід диверсійно-розвідувальної групи та атака наших позицій ще одним мотострілецьким взводом за підтримки танка і БМП також не мали успіху. Ворог відстутив, зазнавши суттєвих втрат.

Українська авіація завдала 7 ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони — в Каховському. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 347 вогневих завдань. Підтверджені втрати противника складають: 105 рашистів, 8 танків, 18 крупнокаліберних гаубиць «Мста-С» та «Мста-Б», самохідна гармата «Піон», ще одна гармата-гаубиця 152-го калібру, 4 міномети, 15 одиниць авто-бронетехніки, 3 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

За даними Генштабу, за добу Сили оборони знищили, зокрема, 31 артилерійську систему. Втрати особового складу ворога з початку великого вторгнення склали 61 680 вбитими.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що росіяни вчергове завдали удару по Запоріжжю — 7 жовтня вони застосували іранські дрони-камікадзе.

Фото Генштабу ЗСУ

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