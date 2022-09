ЦРУ попереджало ЄС про диверсію на «Північному потоці» кілька тижнів тому

Ситуація з масштабним витоком на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» стала темою номер один у світових ЗМІ. Як уже повідомляли «ФАКТИ», вночі 26 вересня різко впав тиск у двох нитках «Північного потоку». Одночасно було виявлено витік в одній із ниток «Північного потоку-2». Через деякий час з'ясувалося, що підводні трубопроводи серйозно пошкоджені у трьох місцях у районі острова Борнхольм.

Данські військові експерти заявили, що характер ушкоджень говорить про диверсію. Це не просто технічна аварія. Більше того, спеціальне обладнання зафіксувало в ніч проти 26 вересня підводні поштовхи, які характерні для вибухів.

У середу, 28 вересня, американські газети The New York Times і The Washington Post повідомили, спираючись на свої джерела, що ЦРУ за кілька тижнів до інциденту з газопроводами попереджало європейські країни про високий рівень небезпеки диверсій у Балтійському морі. Американська розвідка вважала, що для виведення трубопроводів можуть бути використані підводні дрони.

Проте детальнішу інформацію ЦРУ надати не змогло. Можливо, тому країни Євросоюзу не стали посилювати заходи безпеки.

Тепер європейські екологи б'ють на сполох. Витік природного газу внаслідок пошкоджень трьох гілок російських трубопроводів значний. І вона продовжується. Це може спричинити екологічну катастрофу для балтійського регіону.

Москва, як завжди, заперечує будь-яку причетність до інциденту. Проте брехливі заяви Кремля вже нікого не спроможні переконати.

«Усі наявні відомості вказують на те, що це є результатом навмисних дій. Ми надаватимемо всіляку підтримку розслідуванню, яке дозволить досконало з'ясувати обставини та причини цих інцидентів», — заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель від імені 27 країн-членів Євросоюзу 28 вересня.

Він запевнив, що ЄС за результатами розслідування дасть «потужну та скоординовану відповідь і зробить подальші кроки для посилення стійкості нашої енергобезпеки».

Глава Євроради Шарль Мішель назвав масштабний витік газу результатом саботажу, мета якого полягає в подальшій дестабілізації постачання енергоносіїв до країн Євросоюзу. «Нам потрібне термінове та ретельне розслідування. Винні понесуть відповідальність у повному обсязі та заплатять за те, що трапилося. Наші спроби диверсифікувати постачання енергоносіїв так, щоб повністю відмовитися від російського газу, будуть продовжені», — наголосив Мішель.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн обговорила «акт саботажу» з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Відплив є результатом навмисних дій, а не аварії, запевнила її глава датського уряду. Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерсон повідомила про вибухи на трубопроводах.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що «акт саботажу на „Північному потоці“ є черговим етапом ескалації конфлікту навколо України». Відповідальність за диверсію несе Росія.

Західні ЗМІ звертають увагу на показовий момент інциденту. Вибухи на «Північному потоці» сталися лише за кілька годин до церемонії офіційного запуску нового магістрального газопроводу Baltic Pipe, який поєднав Норвегію та Польщу через територію Данії. Там були присутні президент Польщі Анджей Дуда, польський прем'єр Моравецький та прем'єр-міністерка Данії Фредеріксен. Прокачування газу «Балтійською трубою» має розпочатися 1 жовтня. З 2023 року пропускна потужність трубопроводу має становити 10 млрд кубометрів газу на рік. Очевидно, у Москві вирішили показати європейцям, що росія здатна завадити цьому. Крім того, виведення з ладу «Північного потоку» знімає з Кремля необхідність постійно пояснювати Брюсселю, чому постачання російського газу до ЄС цим трубопроводом фактично припинено.

