«Колос» не обіграв аутсайдера, але залишився у чільній трійці УПЛ: відеоогляди матчів

У п'ятницю, 7 жовтня, матчами у Рівному та Ковалівці стартувала ігрова програма 6-го туру чемпіонату України з футболу.

«Верес» (Рівне) — «Металіст» (Харків) — 1:2 (Кльоц, 79, з пенальті — Прядун, 29, Каплієнко, 67). Юніорські склади — 1:1.

«Верес» знову залишився без перемоги на оновленому стадіоні «Авангард» у Рівному, де команда не виступала останні п'ять років. І якщо в матчі з «Рухом» команда Юрія Вірта двічі вела в рахунку, але зрештою зіграла внічию, то з «Металістом» і взагалі поступилася, хоч і продовжила серію харків'ян із пропущеними м'ячами до семи ігор.

«Колос» (Ковалівка) — «Інгулець» (Петрове) — 0:0. Юніорські склади — 2:0.

Незважаючи на те, що команди перебувають у різних частинах турнірної таблиці, поєдинок вийшов рівним. Після цієї нічиєї для «Колоса» обірвалося одразу кілька приємних серій — зокрема, ковалівці вперше за останні п'ять домашніх ігор не змогли виграти, а не забили вперше за останні шість поєдинків у Ковалівці.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 13 очок (5 матчів);

2. «Дніпро-1» — 12 (4);

3. «Колос» — 11 (6);

4. «Металіст» — 10 (6);

5. «Зоря» — 10 (5);

6. «Верес» — 10 (6);

7. «Олександрія» — 10 (5);

8. «Металіст 1925» — 8 (5);

9. «Динамо» — 6 (4);

10. «Львів» — 4 (5);

11. «Рух» — 4 (5);

12. «Ворскла» — 4 (5);

13. «Минай» — 4 (5);

14. «Інгулець» — 3 (6);

15. «Чорноморець» — 2 (5);

16. «Кривбас» — 2 (5).

Бомбардири: 4 голи — Де Паула Таллес («Рух»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Данило Сікан («Шахтар»), Максим Прядун («Металіст»), Дмитро Кльоц («Верес»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мишньов, Назарій Русин, Ігор Кирюханцев (усі — «Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»), Володимир Адамюк, Артем Довбик (обидва — «Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»), Віталій Дахновський («Верес»), Денис Олійник («Ворскла»).

Зазначимо, що у рамках 6-го туру також будуть зіграні наступні матчі: 8 жовтня — «Ворскла» — «Чорноморець»; 9 жовтня — «Дніпро-1» — «Зоря», «Кривбас» — «Минай», «Динамо» — «Рух»; 10 жовтня — «Олександрія» — «Металіст 1925». Поєдинок «Львів» — «Шахтар» було перенесено на пізніший термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашистська ракета поцілила у двір дитинства капітана «Динамо» Сергія Сидорчука.

Фото ФК «Колос»

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