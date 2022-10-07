У п'ятницю, 7 жовтня, стартує ігрова програма 6-го туру української прем'єр-ліги.

Рівненський «Верес», який втратив перемогу над «Рухом» у першому за п'ять років поєдинку на рідному стадіоні «Авангард» у Рівному, зустрінеться з харківським «Металістом», а нещодавній лідер турнірної таблиці, «Колос» із Ковалівки, прийме на своєму полі «Інгулець».

У суботу, 8 жовтня, відбудеться лише один поєдинок. Полтавська «Ворскла», яка в минулому турі нарешті здобула першу перемогу під керівництвом Віктора Скрипника, спробує взяти три очки й у матчі з «Чорноморцем», який поки не знає смаку перемог у нинішньому сезоні.

У неділю, 9 жовтня, «Дніпро-1», який іде поки що без втрат, а у Лізі конференцій зіграв унічию з командою з Ліхтенштейну (2:2), спробує продовжити свою приємну серію на внутрішній арені в непростому протистоянні із «Зорею». Ще один представник України в єврокубках, київське «Динамо», після прикрої поразки в Лізі Європи від «Ренна» (1:2) приїде до Львова, де в номінально домашньому поєдинку зіграє з «Рухом». «Кривбас» же слідом за першими забитими м'ячами докладе максимум зусиль, щоб у поєдинку з «Минаєм» здобути й першу перемогу під керівництвом Юрія Вернидуба.

Зрештою, у понеділок, 10 жовтня, «Олександрія» прийме на своєму полі харківський «Металіст 1925». А ось поєдинок «Львів» — «Шахтар» на прохання «гірників» був перенесений на пізніший термін задля якісної підготовки підопічних Ігора Йовічевіча до матчу групового турніру Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала», якому в Мадриді донецький клуб поступився з мінімальною різницею (1:2).

Чемпіонат України. 6-й тур

7 жовтня (п'ятниця)

«Верес» — «Металіст» 13:00 Setanta Sports+

«Колос» — «Інгулець» 15:00 Setanta Sports+

8 жовтня (субота)

«Ворскла» — «Чорноморець» 13:00 Setanta Sports+

9 жовтня (неділя)

«Дніпро-1» — «Зоря» 13:00 УНІАН

«Кривбас» — «Минай» 15:00 Setanta Sports+

«Динамо» — «Рух» 17:00 «2+2»

10 жовтня (понеділок)

«Олександрія» — «Металіст 1925» 15:00 Setanta Sports+

Становище команд:

1. «Шахтар» — 13 очок (5 матчів);

2. «Дніпро-1» — 12 (4);

3. «Зоря» — 10 (5);

4. «Колос» — 10 (5);

5. «Олександрія» — 10 (5);

6. «Верес» — 10 (5);

7. «Металіст 1925» — 8 (5);

8. «Металіст» — 7 (5);

9. «Динамо» — 6 (4);

10. «Львів» — 4 (5);

11. «Рух» — 4 (5);

12. «Ворскла» — 4 (5);

13. «Минай» — 4 (5);

14. «Інгулець» — 2 (5);

15. «Чорноморець» — 2 (5);

16. «Кривбас» — 2 (5).

Бомбардири: 4 голи — Де Паула Таллес («Рух»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Данило Сікан («Шахтар»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мишньов, Назарій Русин, Ігор Кирюханцев (усі — «Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»), Максим Прядун («Металіст»), Володимир Адамюк, Артем Довбик (обидва — «Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Денис Олійник («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашистська ракета поцілила у двір дитинства капітана «Динамо» Сергія Сидорчука.

Фото ФК «Рух»

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