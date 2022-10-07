«Додому повернувся після поранення, уже з інвалідністю. Але знову вирушив на передову»: війна забрала ще одного героя з Вінниччини

На Вінниччину знову прийшла сумна новина. 3 жовтня приблизно о 16:30 поблизу Давидового Броду, що на Херсонщині, яку продовжують звільняти ЗСУ, житель Стрижавської громади Олександр Бородай потрапив під артилерійський обстріл.

«Чоловік родом з Житомира. У 1986-му році переїхав з родиною до Вінниці. Дуже рано залишився сиротою, з дев’ятирічного віку його доглядала бабуся. Саме їй слід завдячувати патріотичним вихованням Олександра та його сильним характером. Після одержання диплома Олександр перебрався до Стрижавки. Працював будівельником. У Вінниці займався реставрацією костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської. Був членом тамтешньої неокатехуменальної спільноти. Мав талант до музики і добрі вокальні дані, — розповів у „Фейсбуці“ голова Стрижавської громади Михайло Демченко. — У 2014-му Олександр пішов у зону АТО. Служив у батальйоні „Айдар“. Отримав відзнаку „Патріот Вітчизни“. Додому повернувся після поранення, уже з інвалідністю. Труднощі зі здоров’ям не зупинили воїна тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення. У перші ж дні війни Олександр Бородай записався до територіальної оборони, а 11 березня вирушив у зону бойових дій».

Відомо, що боєць був навідником-оператором 3-го розвідувального відділення розвідувальної роти військової частини А1445. Всього тиждень герой не дожив до свого 49-го дня народження. У загиблого воїна лишились дружина, двоє синів та онука.

Нагадаємо, днями у бою з рашистами загинув львівський журналіст Юрій Лелявський.

164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram