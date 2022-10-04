«8 років шляхами війни від Маріуполя до Сумщини»: на війні загинув сержант з Дніпропетровщини

26 вересня у боях на Донеччині загинув житель Марганця Борис Зус. Під час виконання завдання він отримав поранення несумісне з життям. Відомо, що військовослужбовець захищав Україну від 2014 року.

«Ми познайомились в квітні 2014 року, в перші дні формування 20 БТРо. Тоді, 8 років тому, в ті перші тижні війни, коли була невизначеність, багато нерозуміння і сумнівів, у хлопців виникали питання, на які вони хотіли почути відповіді і присутність священника була важливою, — розповів на своїй сторінці у ФБ капелан Дмитро Поворотний. — Якось він підійшов до мене і запитав: «Отче, а Бог простить мені мої помилки, неправильні вчинки, гріхи, що я багато вчинив за своє минуле життя- за те, що я пішов захищати Батьківщину? Чи буде це мені зараховано?» Я йому відповів: «Друже, я не можу тобі дати ствердну відповідь чи заперечити — це все в Божих руках! Але єдине можу тобі сказати, що цей твій вибір і крок — стати на захист України — гідний і правильний, і я буду просити за тебе у Бога.» Потім була війна… 20 БТРо, 20 ОМПБ, 93-тя ОМБр Холодний Яр …8 років шляхами війни від Маріуполя до Сумщини…

Сержант Борис Зус загинув 26 вересня під Бахмутом Донецької області під час виконання бойового завдання. Боря, друже, наш Бог милостивий- ти це вже знаєш напевно!"

На панахиду за Борисом Зусом прийшли рідні, товариші, військовослужбовці, небайдужі містяни. Поховали бійця на Центральному кладовищі у Марганці на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що у Києві попрощалися з азовцем «Хірургом», який загинув під час захисту Маріуполя.



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