39.99 / 41.07 38.81 / 40.13
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«8 років шляхами війни від Маріуполя до Сумщини»: на війні загинув сержант з Дніпропетровщини

20:00 4 жовтня 2022
Сержант ЗСУ Борис Зус

26 вересня у боях на Донеччині загинув житель Марганця Борис Зус. Під час виконання завдання він отримав поранення несумісне з життям. Відомо, що військовослужбовець захищав Україну від 2014 року.

«Ми познайомились в квітні 2014 року, в перші дні формування 20 БТРо. Тоді, 8 років тому, в ті перші тижні війни, коли була невизначеність, багато нерозуміння і сумнівів, у хлопців виникали питання, на які вони хотіли почути відповіді і присутність священника була важливою, — розповів на своїй сторінці у ФБ капелан Дмитро Поворотний. — Якось він підійшов до мене і запитав: «Отче, а Бог простить мені мої помилки, неправильні вчинки, гріхи, що я багато вчинив за своє минуле життя- за те, що я пішов захищати Батьківщину? Чи буде це мені зараховано?» Я йому відповів: «Друже, я не можу тобі дати ствердну відповідь чи заперечити — це все в Божих руках! Але єдине можу тобі сказати, що цей твій вибір і крок — стати на захист України — гідний і правильний, і я буду просити за тебе у Бога.» Потім була війна… 20 БТРо, 20 ОМПБ, 93-тя ОМБр Холодний Яр …8 років шляхами війни від Маріуполя до Сумщини…

Сержант Борис Зус загинув 26 вересня під Бахмутом Донецької області під час виконання бойового завдання. Боря, друже, наш Бог милостивий- ти це вже знаєш напевно!"

На панахиду за Борисом Зусом прийшли рідні, товариші, військовослужбовці, небайдужі містяни. Поховали бійця на Центральному кладовищі у Марганці на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що у Києві попрощалися з азовцем «Хірургом», який загинув під час захисту Маріуполя.

10

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

В Україні змінилися правила виплати «відпускних»: що важливо знати

торт

Торт за 5 хвилин без випічки, навіть міксер не потрібний: рецепт простого смаколика від української блогерки-красуні

Плутон

«Тягни час»: астролог розповів, чому «молив» диктатора кремля «потягнути» з підписання договору про анексію

зодіак

На Близнюків чекають нові емоції, на Левів — великі покупки, а на Дів — цікава робота: три гороскопи від трьох відомих астрологів на 4 жовтня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту