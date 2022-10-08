Улюблена закуска османських султанів: чим любили поласувати у «величному столітті» і як приготувати цю смакоту

Осінь — час збирання врожаю винограду, з якого готують соки, компоти, вино, джеми.

Стиглий й соковитий виноград кулінари рекомендують замаринувати на зиму. Закуска порадує своїм незвичайним та яскравим смаком. Її можна використовувати самостійно, а також прикрашати салати, додавати у канапе.

Продукт на вигляд та смак нагадує соковиті оливки. Фахівці кажуть, що це найулюбленіша закуска османських султанів.

Для приготування блюда знадобиться 1 кг стиглого винограду. Можна брати як білий, так і яскравий синій.

Спецій потрібний цілий букет, як і люблять на Сході: 3 лаврові листи, 9 штук чорного перцю, 6 бутонів гвоздики, півтори ложки меленої кориці та 1−2 чайні ложки насіння гірчиці.

Для приготування маринаду потрібно 1 літр води закип'ятити, додати 1 чайну ложку солі, 2 столові ложки цукру та 70 мл 9% оцту.



Спочатку виноград слід промити й зняти з гілочок, залишаючи лише цілі та щільні ягоди.

На 1−2 хвилини залити чисті ягоди окропом, потім злити рідину.

На дно стерилізованих банок скласти спеції, поверх них виноград.

Відразу ж залити виноград підготовленим маринадом та закрити банки кришками.

Залишити маринований виноград остигати під рушником або пледом. Зберігати закуску потрібно у прохолодному місці.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно заморозити овочі на зиму.

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