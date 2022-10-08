Іранські дрони-камікадзе вперше атакували Нікополь: що відомо (відео)

Дрони-камікадзе 8 жовтня вперше атакували Нікополь. Про цю загрозу влада повідомляла двічі за ранок.

Так, близько 08:40 у повітрі помітили 2 дрони-камікадзе, повідомив голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко.

Один із дронів атакував берегову зону Нікополя. Інший кружляв над містом, а потім вибухнув.

Близько 12:10 Євтушенко заявив, що у повітрі знову «Шахіди». Він закликав мешканців прибережних територій бути максимально обережними.

У мережі опублікували відео, як іранські дрони кружляли над містом.

Як відомо, окупанти активно використовують дрони-камікадзе Shahed-136, які їм постачає Іран, щоб атакувати українські населені пункти. Представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов 6 жовтня заявив, що з 30 вересня війська Росії застосували 46 дронів-камікадзе. ЗСУ вдалося ліквідувати 24 БПЛА, тобто понад 60 відсотків від загальної кількості.



Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупанти своїми безпілотниками-камікадзе «намацали слабкі місця» у протиповітряній обороні ЗСУ.

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