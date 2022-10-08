З кожного — по 2,1 тисячі доларів: на Одещині чоловік спробував «робити бізнес» на ухилянтах

На Одещині поліцейські викрили горе-бізнесмена з Біляївського району, який організовував незаконний виїзд військовозобов’язаних чоловіків за кордон — до сусідньої Молдови. За свої послуги він правив по 2100 доларів США, повідомили у прес-службі поліції регіону.

<br />

Злочинну схему задокументували разом зі слідчими територіального підрозділу поліції.

Дії зловмисника були кваліфіковані за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України («Організація незаконного переправлення особи через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, вчинені з корисливих мотивів»). Цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше подібну схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон налагодив… настоятель храму із одеського села Василівка. «Біженців» отець зустрічав на автовокзалі у районному центрі та віз до свого будинку, де отримував від потенційних призовників-втікачів грошову винагороду. Відомо, що троє осіб заплатили йому 5900 доларів та 1100 євро.

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram