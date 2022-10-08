Можна подавати замість варення: готуємо кавуновий мед

Кавуни, якими ми тепер залюбки ласуємо, можна заготовити, аби смакувати їх і в холодну пору року. Нардек — кавуновий мед. Його подають до чаю замість варення або джему, поливають ним налисники, пампушки, запіканки, оладки…

«Кавуни помити, розрізати навпіл і вибрати усю їстівну частину разом з насінням, добре подрібнити і протерти крізь капронове сито, тоді профільтрувати через 3 — 4 шари марлі. Поставити на вогонь, — розповіла „ФАКТАМ“ кулінарка з Білої Церкви Ніна Кошова. — Червонясту піну, що утворюється при нагріванні, знімати. Гарячий сік удруге профільтрувати через 3 — 4 шари марлі, злити в каструлю, поставити на слабкий вогонь і варити до зменшення початкового об’єму в 5 — 10 разів. Гарячим процідити крізь сито або шар марлі, знову довести до кипіння, розфасувати у стерилізовані сухі теплі банки, закрутити й остудити».

Можна закрити поліетиленовими кришками або зав’язати пергаментом та зберігати в холодильнику. Вважається, що кавуновий мед поліпшує склад крові.

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