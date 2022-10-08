Красуня Бех-Романчук показала своє «справжнє кохання»: милі фото

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка з рекордним результатом стала чемпіонкою Європи, повернулася додому після завершення сезону.

Спортсменка навідалася до батьків, де її зустріла улюблена кішка Мілка.

«Моя найсолодша дівчинка. Я жахливо за нею сумувала. Весь цей час, поки я була за кордоном, батьки показували мені її по відеозв'язку, і я з нею розмовляла, сподіваючись, що вона мене не забуде та не розлюбить. Але коли я приїхала додому, то побачила справжнє кохання! Коли тебе люблять просто так, а не за щось. Навіть час та відстань — це не перешкода. Ми потрібні не лише один одному, а й їм також. Бережіть своїх домашніх улюбленців», — написала Бех-Романчук на своїй сторінці у Instagram, прикріпивши милі фото із домашньою улюбленицею.

Нагадаємо, що Бех-Романчук встигла після фінального етапу «Діамантової ліги» в Цюриху, де вона стала срібним призером у потрійному стрибку, зустрітися зі своїм чоловіком, плавцем Михайлом Романчуком, та провести з ним час у столиці Франції — Парижі, де пара трохи «похуліганила».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Бех-Романчук показала всьому світу страхи, які росіяни творять в Україні .

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