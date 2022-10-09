Рашисти за ніч випустили по Запоріжжю понад 20 ракет, у тому числі крилаті, — Командування Повітряних сил
Удару по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій — з районів Мелітополя та Бердянська. Випущено чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35). Також, починаючи із 00.30 год 9 жовтня, було виявлено шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань та сім Су-35 — з аеродрому Маринівка, Ростовської області. Про це повідомили у прес-службі Повітряних Сил ЗСУ.
Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та його житлових кварталах.
Повітряним силам за минулу та поточну добу на південному напрямку вдалося збити російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється), два безпілотні літальні апарати окупантів, один БпЛА-камікадзе «Shahed-136» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя).
Слідом за своїм чоловіком — Володимиром Зеленським — на російські удари по Запоріжжю відреагувала і його дружина, заявивши, що вбивствами цивільних росія «розписується у своїй ницості та слабкості». Вона впевнена в тому, що росію таки мають оголосити країною-спонсором тероризму з усіма наслідками.
Нагадаємо, що жертвами нічного обстрілу міста стали щонайменше 12 його мешканців, до того ж зросла і кількість жертв попередньої нищівної атаки, яка відбулася лише 6 жовтня.143
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