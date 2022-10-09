Рашисти за ніч випустили по Запоріжжю понад 20 ракет, у тому числі крилаті, — Командування Повітряних сил

Удару по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій — з районів Мелітополя та Бердянська. Випущено чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35). Також, починаючи із 00.30 год 9 жовтня, було виявлено шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань та сім Су-35 — з аеродрому Маринівка, Ростовської області. Про це повідомили у прес-службі Повітряних Сил ЗСУ.

Руйнування в приватному секторі Запоріжжя

Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та його житлових кварталах.

Найбільш постраждала багатоповерхівка

Повітряним силам за минулу та поточну добу на південному напрямку вдалося збити російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється), два безпілотні літальні апарати окупантів, один БпЛА-камікадзе «Shahed-136» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя).

Слідом за своїм чоловіком — Володимиром Зеленським — на російські удари по Запоріжжю відреагувала і його дружина, заявивши, що вбивствами цивільних росія «розписується у своїй ницості та слабкості». Вона впевнена в тому, що росію таки мають оголосити країною-спонсором тероризму з усіма наслідками.

Нагадаємо, що жертвами нічного обстрілу міста стали щонайменше 12 його мешканців, до того ж зросла і кількість жертв попередньої нищівної атаки, яка відбулася лише 6 жовтня.

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