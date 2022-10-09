Рецепт тижня – швидке печиво «Кримський міст» на коньяку

Нещодавні вибухи на Кримському мосту так додали настрою українцям, що навіть нічна ракетна атака ворога на Запоріжжя не змусила занепасти духом.

А закріпити позитивний ефект, впевнені блогери українського ресурсу Shuba, можна за допомогою вечірнього чаювання з домашнім печивом «Кримський міст».

Для його приготування вам знадобляться яйце, 100 г борошна (це приблизно 3 столові ложки з гіркою) і 1 столова ложка коньяку (його можна замінити горілкою, ромом або віскі).

Етапи приготування:

у великій мисці збийте 1 яйце, два жовтки та 1 ст. л. коньяку. Додайте 100 г борошна (приблизно 3 ст. ложки з гіркою) та замісіть тісто. Додайте потроху решту борошна, постійно розмішуючи суміш;

вимішуйте тісто доти, поки воно не перестане липнути до рук. Структура тіста має бути досить щільною;

накрийте серветкою та залиште при кімнатній температурі на пів години;

насипте трохи борошна на робочу поверхню. Викладіть тісто та розкачайте в тонкий шар. Тісто після розкачування має бути майже прозорим та досить еластичним;

наріжте тісто на смужки. Кожну поділіть на однакові ромби, по центру кожного ромба зробіть невеликий надріз та виверніть одну сторону ромба через отвір;

обережно занурюйте шматочки тіста у киплячу олію невеликими порціями і смажте печиво до золотистого кольору.

Готову випічку рясно присипте цукровою пудрою.

А тим, хто не забув про окупантів, які палять «де треба», стане в нагоді рецепт печива «Цигарочки» з ніжною горіховою начинкою.

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