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Рецепт тижня — швидке печиво «Кримський міст» на коньяку

13:32 9 жовтня 2022
Рецепт тижня – швидке печиво «Кримський міст» на коньяку

Нещодавні вибухи на Кримському мосту так додали настрою українцям, що навіть нічна ракетна атака ворога на Запоріжжя не змусила занепасти духом.

А закріпити позитивний ефект, впевнені блогери українського ресурсу Shuba, можна за допомогою вечірнього чаювання з домашнім печивом «Кримський міст».

Для його приготування вам знадобляться яйце, 100 г борошна (це приблизно 3 столові ложки з гіркою) і 1 столова ложка коньяку (його можна замінити горілкою, ромом або віскі).

Етапи приготування:

  • у великій мисці збийте 1 яйце, два жовтки та 1 ст. л. коньяку. Додайте 100 г борошна (приблизно 3 ст. ложки з гіркою) та замісіть тісто. Додайте потроху решту борошна, постійно розмішуючи суміш;
  • вимішуйте тісто доти, поки воно не перестане липнути до рук. Структура тіста має бути досить щільною;
  • накрийте серветкою та залиште при кімнатній температурі на пів години;
  • насипте трохи борошна на робочу поверхню. Викладіть тісто та розкачайте в тонкий шар. Тісто після розкачування має бути майже прозорим та досить еластичним;
  • наріжте тісто на смужки. Кожну поділіть на однакові ромби, по центру кожного ромба зробіть невеликий надріз та виверніть одну сторону ромба через отвір;
  • обережно занурюйте шматочки тіста у киплячу олію невеликими порціями і смажте печиво до золотистого кольору.

Готову випічку рясно присипте цукровою пудрою.

А тим, хто не забув про окупантів, які палять «де треба», стане в нагоді рецепт печива «Цигарочки» з ніжною горіховою начинкою.

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