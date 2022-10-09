Відомий соціолог та дослідник «путінізму» Ігор Ейдман розповів, чи допоможе росії застосування ядерної зброї проти України

«У фокусника циліндр порожній

Російські „патріоти“ після підриву Кримського мосту істерять, мовляв, треба почати „воювати по-справжньому“, тобто вдарити по „центрах прийняття рішень“, мостам через Дніпро, енергетичній та залізничній інфраструктурі, навіть застосувати тактичну ядерну зброю.

Дурниці все це. Давно б уже вдарили, якби була можливість і головне смисл. Нічого російським військам такі удари дати не можуть. Витрати та проблеми, які вони викличуть, суттєво перевищують можливий прибуток.

Загарбники можуть вбити ще більше мирних жителів, а тим, хто вижив, створити нові проблеми, але це не принесе їм успіху у війні. Пробували ж уже, витратили купу дефіцитних ракет, щоб організувати на кілька днів у Харкові перебої з електрикою, багато зусиль клали на те, щоб порушити рух на залізницях, який швидко відновлювався. І з мостами через Дніпро нічого іншого не може бути.

Нові атаки на українську критичну інфраструктуру ще більше згуртують населення проти загарбників. Крім того, вони неминуче призведуть до посилення західної допомоги Україні та санкцій проти Росії, до яких можуть почати приєднуватися і нейтральні поки країни, на кшталт Туреччини та Індії.

Навіть застосування ядерної зброї нездатне переламати хід війни та принести Росії перемогу. Удари по містах, окрім загибелі мирних жителів, дати нічого не можуть (центри ухвалення рішень у бункерах). А бити ядерною зброєю по розтягнутому фронту — все одно, що з гармат по горобцях. І головне, такі удари неминуче призведуть до глобалізації конфлікту та відповіді НАТО. У цьому випадку армію, яка не може впоратися з українцями, які не мають ні флоту, ні сучасної західної авіації, танків, ППО, ракет далекого радіусу дії, буде просто знищено.

Кремль уже стратегічно програв війну. Проте пропагандисти намагаються вдавати, що в нього є якісь сильні ходи, якими він чи то „по доброті душевній“, чи то за „генеральським сабатажем“ ще не скористався.

Російська влада схожа на фокусника, який довго погрожує дістати з порожнього циліндра з'їденого ще в обід кролика, намагаючись таким чином затягнути паузу перед тим, як публіка почне жбурляти в нього тухлі яйця та гнилі помідори», — написав Ігор Ейдман у Facebook.

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